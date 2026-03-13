В США индекс потребительских настроений в марте упал до 55,5 пункта

2026-03-13T17:33+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в марте уменьшился до 55,5 пункта с уровня февраля в 56,6 пункта, сообщается на сайте университета.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, предполагали снижение показателя до 55 пунктов.Индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, вырос до 57,8 пункта с 56,6 пункта в феврале, индекс экономических ожиданий упал до 54,4 пункта с 56,6 пункта месяцем ранее.Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

https://1prime.ru/20260313/benzin-868284568.html

