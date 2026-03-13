Большинство американцев считают, что пошлины привели к росту цен, пишут СМИ - 13.03.2026, ПРАЙМ
Большинство американцев считают, что пошлины привели к росту цен, пишут СМИ
2026-03-13T17:45+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
дональд трамп
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Большинство американцев считают, что введение Вашингтоном торговых пошлин привело к росту цен и негативно сказалось на экономике, следует из опроса исследовательской компании Harris Poll для британской газеты Guardian.
По данным опроса, 72% респондентов заявили, что из-за пошлин стали платить больше, отметив, что ограничительные меры оказали скорее негативное, чем позитивное воздействие. Кроме того, 67% ответили, что пошлины - неподходящее решение для улучшения экономики. Такую позицию разделяют большинство как демократов, так и республиканцев, а также тех, кто не считает себя сторонником той или иной партии.
Кроме того, 32% опрошенных заявили, что пошлины не привели к созданию новых рабочих мест на производстве, добавив, что и не ожидают, что это сработает. Еще 19% заявили, что, напротив, ожидают, что в ближайшем будущем благодаря пошлинам появятся рабочие места.
Опрос был проведен онлайн среди 2138 совершеннолетних жителей США в период с 26 по 28 февраля. Погрешность составляет около 2,6 процентных пунктов.
Верховный суд США 20 февраля признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Президент США Дональд Трамп назвал решение Верховного суда позором и отметил, что у него есть запасной план, а затем сообщил о повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира в ответ на решение суда с 10% до 15%.
