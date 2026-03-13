США в январе сократили импорт легковушек до минимума за четыре года
2026-03-13T21:30+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Импорт легковых автомобилей Соединенными Штатами в январе этого года оказался на минимуме за четыре года, сократившись как в месячном, так и в годовом выражении примерно на четверть, выяснило РИА Новости, изучив данные американской таможни. Так, стоимость импорта автомобилей Штатами за январь текущего года составила 11,85 миллиарда долларов - минимум с февраля 2022 года (11,06 миллиарда долларов). За месяц поставки сократились на 24%, а за год - почти на 27%. Больше всего за первый месяц года американцы приобрели автомобилей с бензиновым двигателем объемом 1,5-3 литра - на 4,92 миллиарда, гибридов - на 2,22 миллиарда, с бензиновым двигателем на 1-1,5 литра - на 1,95 миллиарда, а с бензиновым двигателем более 3 литров - на 1,51 миллиарда. При этом лидером по поставкам легковушек в США стала Япония - 2,74 миллиарда долларов. Следом расположились Южная Корея - 2,69 миллиарда, Мексика - 2,51 миллиарда, Германия - 1,11 миллиарда и Канада - 1,02 миллиарда. Замкнули десятку Словакия (433,8 миллиона долларов), Великобритания (367,9 миллиона), Швеция (304,3 миллиона), Китай (251,3 миллиона) и Италия (139,4 миллиона). Среди крупных поставщиков сильнее всего за месяц сократились поставки из Британии - на 53%, Италии - на 51%, Канады - на 45% и Германии - на 45%. Выросли они только из Китая - на 21%.
