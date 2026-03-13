ВЭБ готов финансировать совместные проекты в Намибии со ставкой 5% годовых
2026-03-13T18:08+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ВЭБ готов предоставлять финансирование на совместные проекты России и Намибии на привлекательных для инвесторов условиях - под 5% годовых, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он является председателем российской части межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В пятницу в городе Виндхук (Намибия) в рамках 11-го заседания этой межправкомиссии состоялся первый день Российско-Намибийского бизнес-форума. "По проектам, которые будут нашими общими усилиями осуществляться в Африке, "ВЭБ.РФ" готов предложить финансирование на привлекательных для инвесторов условиях (по ставке 5% годовых)", - сказал Трутнев в ходе форума. Повестка мероприятия охватывает вопросы торговли, энергетики, геологоразведки, транспорта, агропромышленного комплекса и других приоритетных направлений.
Трутнев: ВЭБ готов финансировать совместные проекты в Намибии со ставкой 5% годовых