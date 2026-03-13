https://1prime.ru/20260313/veb-868288006.html

ВЭБ готов финансировать совместные проекты в Намибии со ставкой 5% годовых

2026-03-13T18:08+0300

экономика

россия

финансы

намибия

рф

африка

юрий трутнев

вэб

https://cdnn.1prime.ru/img/83150/74/831507429_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0d369226ca87e2dd20d6deb10dc95b80.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ВЭБ готов предоставлять финансирование на совместные проекты России и Намибии на привлекательных для инвесторов условиях - под 5% годовых, сообщил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Он является председателем российской части межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В пятницу в городе Виндхук (Намибия) в рамках 11-го заседания этой межправкомиссии состоялся первый день Российско-Намибийского бизнес-форума. "По проектам, которые будут нашими общими усилиями осуществляться в Африке, "ВЭБ.РФ" готов предложить финансирование на привлекательных для инвесторов условиях (по ставке 5% годовых)", - сказал Трутнев в ходе форума. Повестка мероприятия охватывает вопросы торговли, энергетики, геологоразведки, транспорта, агропромышленного комплекса и других приоритетных направлений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

