Число рабочих на стройке ВСМ Москва —Петербург превысило 20 тысяч человек
2026-03-13T22:52+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Численность рабочих на стройке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург увеличилась более чем на 50% и превышает 20 тысяч человек, сообщил кабмин РФ. Вице-премьер Виталий Савельев провел совещание по реализации проекта высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Участники обсудили актуальный статус строительства инфраструктуры и производства подвижного состава для ВСМ. "С конца прошлого года численность задействованных рабочих увеличилась более чем на 50% и сегодня превышает 20 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова Савельева. Вице-премьер также отметил, что количество привлеченной техники практически удвоилось и составляет более 10 тысяч единиц. В кабмине уточнили, что проект имеет высокую техническую сложность из‑за особенностей рельефа и геологии трассы. Предстоит построить 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Их будут возводить с применением 32-метровых балок весом 700 тонн. Это значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве. Чтобы упростить логистику и выдерживать высокий темп работ, на всем протяжении трассы ВСМ Москва - Санкт-Петербург строятся 10 заводов по их производству. Кроме того, одновременно идет строительство двух роботизированных заводов по выпуску специальных безбалластных плит. Также для реализации проекта оборудуют 14 заводов по производству свай. На пилотном участке уже действует четыре таких производства. "Заместитель председателя правительства подчеркнул, что сейчас очень важно не сбавлять набранных темпов проведения работ, чтобы обеспечить запуск движения на первой линии ВСМ в установленные президентом сроки", - добавляется в сообщении кабмина РФ.
https://1prime.ru/20260313/mintrans-868275489.html
Савельев: численность рабочих на стройке ВСМ превысила 20 тысяч человек
Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России