Произошедшее с Зеленским на встрече с Макроном удивило журналиста - 13.03.2026, ПРАЙМ
Произошедшее с Зеленским на встрече с Макроном удивило журналиста
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Встреча Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном стала попыткой привлечь внимание киевского руководства на фоне других мировых событий. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Зеленский сейчас с Макроном в Париже. Он по-прежнему рассчитывает на свои "15 минут славы", пока все внимание приковано к Ирану", — отметил он.Ранее 13 марта агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что глава киевского режима уже прибыл в столицу Франции для встречи с президентом республики Эммануэлем Макроном.Масштабная операция Израиля и США против ИРИ началась 28 февраля. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В Министерстве иностранных дел России осудили нападение, подчеркнув, что ответственность за негативные последствия искусственно созданного кризиса полностью лежит на США и Израиле.
