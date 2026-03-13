Французская EDF поможет Сербии в атомной энергетике, заявил Вучич
2026-03-13T21:57+0300
БЕЛГРАД, 13 мар – ПРАЙМ. Сотрудничество с французской компанией EDF поможет Сербии в создании собственной атомной энергетики и укреплении энергонезависимости страны, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии в ночь на пятницу заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году. В пятницу он провел встречу в Белграде с гендиректором французской энергетической компании EDF Бернаром Фонтана. "Важный и содержательный разговор с главой компании EDF о стратегических решениях для энергетического будущего Сербии, укрепления нашей энергетической надежности и возможностях для применения атомной энергии как части долгосрочного плана Сербии по диверсификации источников снабжения"- написал Вучич в Instagram*. По его словам, Сербия остается приверженной строительству фундамента своей энергетической независимости с надежными партнерами. "Сотрудничество с компанией EDF, одним из ведущих акторов в области атомной энергии, для нас важный шаг к обеспечению стабильной, чистой и долгосрочно устойчивой электроэнергии", - подчеркнул президент Сербии. Он добавил, что обсудил с главой французской энергокомпании конкретные шаги по возможности развития программы мирного атома, подготовки профессиональных кадров и участия сербской промышленности, а также влияния на электросети, выбора местности и информирования общественности. Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года. Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
