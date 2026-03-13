Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Французская EDF поможет Сербии в атомной энергетике, заявил Вучич
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/vuchich-868293283.html
Французская EDF поможет Сербии в атомной энергетике, заявил Вучич
Французская EDF поможет Сербии в атомной энергетике, заявил Вучич
2026-03-13T21:57+0300
энергетика
сербия
франция
александр вучич
edf
белград
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 13 мар – ПРАЙМ. Сотрудничество с французской компанией EDF поможет Сербии в создании собственной атомной энергетики и укреплении энергонезависимости страны, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии в ночь на пятницу заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году. В пятницу он провел встречу в Белграде с гендиректором французской энергетической компании EDF Бернаром Фонтана. "Важный и содержательный разговор с главой компании EDF о стратегических решениях для энергетического будущего Сербии, укрепления нашей энергетической надежности и возможностях для применения атомной энергии как части долгосрочного плана Сербии по диверсификации источников снабжения"- написал Вучич в Instagram*. По его словам, Сербия остается приверженной строительству фундамента своей энергетической независимости с надежными партнерами. "Сотрудничество с компанией EDF, одним из ведущих акторов в области атомной энергии, для нас важный шаг к обеспечению стабильной, чистой и долгосрочно устойчивой электроэнергии", - подчеркнул президент Сербии. Он добавил, что обсудил с главой французской энергокомпании конкретные шаги по возможности развития программы мирного атома, подготовки профессиональных кадров и участия сербской промышленности, а также влияния на электросети, выбора местности и информирования общественности. Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года. Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/20260313/vuchichi-868264479.html
сербия
франция
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:57 13.03.2026
 
Французская EDF поможет Сербии в атомной энергетике, заявил Вучич

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Вучич рассказал, когда ожидает строительства АЭС в Сербии
01:23
 
ЭнергетикаСЕРБИЯФРАНЦИЯАлександр ВучичEDFБЕЛГРАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала