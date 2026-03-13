https://1prime.ru/20260313/vuchichi-868264479.html
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году
13.03.2026
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году. | 13.03.2026, ПРАЙМ
БЕЛГРАД, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году.
"Мы должны построить АЭС, в 2041 году должны были бы ее построить", - сказал президент в эфире радио и телевидения Сербии.
Он добавил, что в пятницу планирует провести встречу с представителями французской энергетической компании EDF.
Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Ожидается, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года.
Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
