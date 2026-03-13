Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260313/vuchichi-868264479.html
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году - 13.03.2026, ПРАЙМ
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T01:23+0300
2026-03-13T01:23+0300
энергетика
экономика
мировая экономика
сербия
белград
франция
александр вучич
edf
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868264479.jpg?1773354198
БЕЛГРАД, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году. "Мы должны построить АЭС, в 2041 году должны были бы ее построить", - сказал президент в эфире радио и телевидения Сербии. Он добавил, что в пятницу планирует провести встречу с представителями французской энергетической компании EDF. Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Ожидается, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
сербия
белград
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сербия, белград, франция, александр вучич, edf
Энергетика, Экономика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, ФРАНЦИЯ, Александр Вучич, EDF
01:23 13.03.2026
 
Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году

Президент Сербии Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в стране в 2041 году

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году.
"Мы должны построить АЭС, в 2041 году должны были бы ее построить", - сказал президент в эфире радио и телевидения Сербии.
Он добавил, что в пятницу планирует провести встречу с представителями французской энергетической компании EDF.
Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Ожидается, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года.
Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
 
ЭнергетикаЭкономикаМировая экономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДФРАНЦИЯАлександр ВучичEDF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала