Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году

2026-03-13T01:23+0300

БЕЛГРАД, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает строительства АЭС в Сербии в 2041 году. "Мы должны построить АЭС, в 2041 году должны были бы ее построить", - сказал президент в эфире радио и телевидения Сербии. Он добавил, что в пятницу планирует провести встречу с представителями французской энергетической компании EDF. Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Ожидается, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.

