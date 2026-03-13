https://1prime.ru/20260313/vyruchka-868271638.html
Выручка Veon в IV квартале выросла на 17,4 процента
Выручка Veon в IV квартале выросла на 17,4 процента
2026-03-13T08:23+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Выручка телекоммуникационного холдинга Veon в прошлом квартале выросла на 17,4% в годовом выражении, до 1,171 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Чистый убыток, приходящийся на акционеров головной компании, составил 31 миллион долларов после прибыли в 81 миллион долларов годом ранее. Показатель EBITDA составил 527 миллионов долларов, что на 29,1% выше аналогичного показателя годом ранее. Капитальные затраты Veon в четвертом квартале поднялись на 21,2%, до 274 миллионов долларов. Выручка компании по итогам всего года выросла на 9,9%, до 4,399 миллиарда долларов. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, составила 532 миллионов долларов, что на 28,5% выше значения годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 18,8%, до 2,009 миллиарда долларов, а капитальные затраты выросли на 4,6%, до 949 миллионов. Чистый долг компании вырос на 19,6%, до 3,51 миллиарда долларов. Общее число клиентов Veon за год снизилось на 1,2% и на конец года составило 150,2 миллиона человек. Компания прогнозирует рост общей выручки в нацвалютах в текущем году на 9-12%, а прогноз роста EBITDA составляет 7-10%. Veon Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в ряде стран, в том числе в Пакистане, Казахстане, Узбекистане. Штаб-квартира находится в Дубае. Штат компании составляет порядка 17 тысяч сотрудников.
