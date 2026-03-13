Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Социальная сеть X согласилась изменить механизм верификации в Евросоюзе - 13.03.2026, ПРАЙМ
Социальная сеть X согласилась изменить механизм верификации в Евросоюзе
технологии
финансы
экономика
ес
ек
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, согласилась изменить свой механизм верификации в Евросоюзе после штрафа в размере 120 миллионов евро, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Основаниями для штрафа, наложенного в декабре, стало нарушение "обязательств прозрачности", когда пользователям разрешено покупать "голубую галочку", - значок, который традиционно обозначал верифицированный аккаунт. "X представила предложения по исправлению ситуации с голубой галочкой. Комиссия теперь тщательно оценит предложенные меры", - заявил Ренье, которого цитирует агентство Блумберг. Представитель ЕК не предоставил подробностей о том, как X намерена адаптировать свой сервис для европейских пользователей.
технологии, финансы, ес, ек
Технологии, Финансы, Экономика, ЕС, ЕК
02:26 13.03.2026
 
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Социальная сеть X, принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску, согласилась изменить свой механизм верификации в Евросоюзе после штрафа в размере 120 миллионов евро, сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Основаниями для штрафа, наложенного в декабре, стало нарушение "обязательств прозрачности", когда пользователям разрешено покупать "голубую галочку", - значок, который традиционно обозначал верифицированный аккаунт.
"X представила предложения по исправлению ситуации с голубой галочкой. Комиссия теперь тщательно оценит предложенные меры", - заявил Ренье, которого цитирует агентство Блумберг.
Представитель ЕК не предоставил подробностей о том, как X намерена адаптировать свой сервис для европейских пользователей.
 
