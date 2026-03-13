Юань на Мосбирже растет четвертый день подряд

2026-03-13T18:20+0300

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными растет четвертый торговый день подряд и обновляет максимум с сентября 2025 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 18.01 мск повышался на 4 копейки (+0,4%), до 11,63 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,59-11,69 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,06 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 6,884 против 6,897 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с дисконтом в 0,2%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,2 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю перед выходными продолжил расти – четвертую сессию подряд, закрепляясь на максимумах с сентября прошлого года. "Ослаблению рубля продолжают способствовать два параллельных процесса. С одной стороны, предложение иностранной валюты сократилось как со стороны ЦБ, так и экспортеров, выручка которых пока остается на низком уровне. Это обусловлено лагом в 1–2 месяца, с которым сильное подорожание нефти последних недель приведет к увеличению поступлений от экспорта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "С другой, активность потребителей и бизнеса восстанавливается после спада, свойственного началу года. Кроме сезонного фактора этому способствует смягчение денежно-кредитных условий, проводимое ЦБ с середины прошлого года. В результате увеличивается спрос на валюту со стороны импортеров", - добавляет он. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +12,32% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +11,53% на предыдущих торгах. Таким образом, показатель остается в районе максимумов с ноября 2024 года. Прогнозы Приостановка валютных операций Минфина РФ на рынке призвана обеспечить плавное ослабление рубля в течение марта - до значений, соответствующих обновлённой цене отсечения, установленной в рамках бюджетного правила, полагает Валерия Попова из ИК "Риком-траст" Этот механизм позволяет адаптировать курс национальной валюты к новым макроэкономическим реалиям, добавляет она. "Кроме того, в условиях замедляющегося роста цен и заявлений о сокращении государственных расходов высока вероятность сохранения тенденции к понижению ключевой ставки ЦБ. Это может дополнительно оказать давление на курс рубля, поскольку снижение ставки обычно уменьшает привлекательность рублёвых активов для инвесторов", - говорит Попова. Ослабление рубля на следующей неделе может как минимум затормозиться, рассчитывает Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Этому может способствовать желание многих компаний заранее продать подорожавшую инвалюту для налоговых платежей, пик которых приходится на 25 и 30 марта. Поэтому на следующей неделе юань, вероятно, будет находиться в диапазоне 11,58–11,72 рубля", - оценивает он.

