Юань завершил неделю повышением до отметки 11,65 рубля
2026-03-13T19:37+0300
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов пятницы и всей недели снизился по отношению к юаню: китайская валюта "закрыла торги" на отметке 11,65 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,65 рубля. За рабочую неделю юань вырос на 25 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,21-11,69 рубля.
Юань на Мосбирже завершил неделю повышением до отметки 11,65 рубля
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,65 рубля.
За рабочую неделю юань вырос на 25 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,21-11,69 рубля.
