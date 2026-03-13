Юань на Мосбирже перед выходными вырос и обновил максимумы с сентября - 13.03.2026, ПРАЙМ

Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными вырос четвертый торговый день подряд и обновил максимум с сентября 2025 года, следует из данных...

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными вырос четвертый торговый день подряд и обновил максимум с сентября 2025 года, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,65 рубля. Курсовой коридор составил 11,59-11,69 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,31 рубля. За рабочую неделю юань вырос на 25 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,21-11,69 рубля. Рубль под давлением Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю перед выходными продолжил расти - четвертую сессию подряд, обновляя максимумы с сентября прошлого года - около 11,7 рубля. "На низколиквидном рынке выход Минфина с ежедневными продажами валюты по бюджетному правилу оказался заметным, к тому же на курс давят ожидания ужесточения бюджетного правила и снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.58 мск росла на 2,4%, до 102,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 100,3 пункта. Прогнозы Отсутствие продаж валюты по бюджетному правилу, привязанных к низким февральским ценам на нефть, стало значимым фактором давления на рубль, считает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". "Ожидаемое снижение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле означает, что скорректированные показатели торгового баланса и счета текущих операций должны снизиться. При прочих равных это предполагает более слабый рубль, хотя фактическая динамика курса будет зависеть и от других факторов - движения капитала, динамики импорта и спроса на валюту по текущим операциям", - добавляет он. Технически у доллара сейчас нет препятствий для роста до 82,5 рубля, у юаня - до 11,85 рубля, хотя ближе к концу месяца рубль может немного отыграться за счет периода выплаты налогов, в том числе НДД, полагает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".

