Юань на Мосбирже перед выходными вырос и обновил максимумы с сентября - 13.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260313/yuan-868293092.html
2026-03-13T21:43+0300
экономика
рынок
россия
сша
владимир брагин
"бкс мир инвестиций"
минфин
ук альфа-капитал
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_125f93864bb99869e8e341bff4491a6c.jpg
https://1prime.ru/20260313/rossiya-868291454.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_98ca6ed06075f7335114a0828abd72ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
21:43 13.03.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань
Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
Юань. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской перед выходными вырос четвертый торговый день подряд и обновил максимум с сентября 2025 года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов повысился на 6 копеек и составил 11,65 рубля. Курсовой коридор составил 11,59-11,69 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 80,31 рубля.
За рабочую неделю юань вырос на 25 копеек, диапазон колебаний при этом составил 11,21-11,69 рубля.
Рубль под давлением
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю перед выходными продолжил расти - четвертую сессию подряд, обновляя максимумы с сентября прошлого года - около 11,7 рубля.
"На низколиквидном рынке выход Минфина с ежедневными продажами валюты по бюджетному правилу оказался заметным, к тому же на курс давят ожидания ужесточения бюджетного правила и снижения ключевой ставки ЦБ РФ", - комментирует Александр Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.58 мск росла на 2,4%, до 102,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6%, до 100,3 пункта.
Прогнозы
Отсутствие продаж валюты по бюджетному правилу, привязанных к низким февральским ценам на нефть, стало значимым фактором давления на рубль, считает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".
"Ожидаемое снижение цены отсечения по нефти в бюджетном правиле означает, что скорректированные показатели торгового баланса и счета текущих операций должны снизиться. При прочих равных это предполагает более слабый рубль, хотя фактическая динамика курса будет зависеть и от других факторов - движения капитала, динамики импорта и спроса на валюту по текущим операциям", - добавляет он.
Технически у доллара сейчас нет препятствий для роста до 82,5 рубля, у юаня - до 11,85 рубля, хотя ближе к концу месяца рубль может немного отыграться за счет периода выплаты налогов, в том числе НДД, полагает Шепелев из компании "БКС Мир инвестиций".
Рубли
20:50
 
ЭкономикаРынокРОССИЯСШАВладимир Брагин"БКС Мир инвестиций"МинфинУК Альфа-Капитал
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала