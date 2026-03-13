На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия

На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия - 13.03.2026, ПРАЙМ

На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия

Концерн "Калашников" передал вооруженным силам первую в этом году партию зенитных ракет 9М333, сообщает Le Parisien.

2026-03-13T23:37+0300

2026-03-13T23:37+0300

2026-03-13T23:37+0300

запад

калашников

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" передал вооруженным силам первую в этом году партию зенитных ракет 9М333, сообщает Le Parisien. "Они небольшого размера, но их важность велика. Российская армия получила новые ракеты класса "земля — воздух" 9М333, предназначенные для обеспечения противовоздушной обороны на украинском фронте", — говорится в публикации. Указывается, что эти ракеты разработаны для использования в составе ЗРК малой дальности "Стрела-10", чья эффективность регулярно проверяется в пределах боевых операций. По мнению редакции специализированного портала Army Recognition, доставка ракет подчеркивает "важную роль этой ракеты в системе тактической противовоздушной обороны России". "ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет", — уточняется в описании ракеты на сайте группы компаний "Калашников". В конце февраля концерн также объявил о первой в России разработке комплекса с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса "КУБ-10МЭ", обладающего дальностью полета свыше 100 километров. Комплекс был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения управляемых боеприпасов в зоне специальной военной операции.

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, калашников