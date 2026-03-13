На Западе забили тревогу из-за нового российского оружия
Концерн "Калашников" передал вооруженным силам первую в этом году партию зенитных ракет 9М333, сообщает Le Parisien. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T23:37+0300
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Концерн "Калашников" передал вооруженным силам первую в этом году партию зенитных ракет 9М333, сообщает Le Parisien. "Они небольшого размера, но их важность велика. Российская армия получила новые ракеты класса "земля — воздух" 9М333, предназначенные для обеспечения противовоздушной обороны на украинском фронте", — говорится в публикации. Указывается, что эти ракеты разработаны для использования в составе ЗРК малой дальности "Стрела-10", чья эффективность регулярно проверяется в пределах боевых операций. По мнению редакции специализированного портала Army Recognition, доставка ракет подчеркивает "важную роль этой ракеты в системе тактической противовоздушной обороны России". "ЗУР 9М333 предназначена для поражения в любое время суток воздушных целей в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, в том числе дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых ракет", — уточняется в описании ракеты на сайте группы компаний "Калашников". В конце февраля концерн также объявил о первой в России разработке комплекса с управляемыми боеприпасами (УБ) тактического класса "КУБ-10МЭ", обладающего дальностью полета свыше 100 километров. Комплекс был создан в рекордно короткие сроки с учетом опыта активного применения управляемых боеприпасов в зоне специальной военной операции.
