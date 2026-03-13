https://1prime.ru/20260313/zelenskiy-868294777.html

Зеленский дерзко ответил Трампу из-за решения по России

2026-03-13T23:22+0300

россия

мировая экономика

сша

париж

вашингтон

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Владимир Зеленский на пресс-конференции с Эммануелем Макроном в Париже выступил с критикой в адрес решения США частично отменить нефтяные санкции против России, сообщает "Страна.ua". "Решение Трампа о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море, может пополнить бюджет России на десять миллиардов долларов. Снятие санкций приведет в любом случае к усилению позиций России", — утверждает он. В ночь на пятницу Министерство финансов США дало разрешение на покупку российской нефти и производных продуктов, которые были погружены на суда к 12 марта. Эта мера будет действовать до 08:01 11 апреля. Снятие санкций охватывает сто миллионов баррелей. В Кремле заметили комментарии о том, что Вашингтон в дальнейшем не собирается снимать ограничения, подчеркнул Песков. По его мнению, без значительных поставок российской нефти невозможно изменить ситуацию на энергорынках. Из-за конфликта между Израилем, США и Ираном практически прекратилось судоходство через Ормузский пролив — важнейший маршрут для транспортировки энергоресурсов из стран Персидского залива на мировой рынок. В понедельник нефть марки Brent превысила уровень 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, при этом её цена выросла на 29-31 процент. Значительно увеличилась и стоимость газа, особенно в европейских странах. С конца февраля биржевые котировки выросли там более чем вдвое.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

