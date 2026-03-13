Во Франции рассказали, что произошло на встрече Зеленского и Макрона

Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил прием Владимира Зеленского перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T23:27+0300

МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил прием Владимира Зеленского перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в соцсети X."Это позор! Посмотрите на это! Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга, хотя всего несколько дней назад глава киевского режима угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а украинские инкассаторы, везущие банкноты и золото — что стало признаком ужасающей коррупции — были задержаны!" — подчеркнул он.Филиппо добавил, что Зеленский вновь прибыл во французскую столицу за финансовой поддержкой и призвал прекратить помощь Украине.Ранее 13 марта агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что глава киевского режима уже прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На прошлой неделе Зеленский вновь выступил с резкими заявлениями в адрес Орбана, пригрозив, в частности, натравить на него ВСУ, если Венгрия продолжит препятствовать выделению Евросоюзом "военного кредита" Украине на сумму 90 миллиардов евро.Будапешт предпринял этот шаг в ответ на прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".

