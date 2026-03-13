Во Франции рассказали, что произошло на встрече Зеленского и Макрона - 13.03.2026, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, что произошло на встрече Зеленского и Макрона
Во Франции рассказали, что произошло на встрече Зеленского и Макрона - 13.03.2026, ПРАЙМ
Во Франции рассказали, что произошло на встрече Зеленского и Макрона
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил прием Владимира Зеленского перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. | 13.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-13T23:27+0300
2026-03-13T23:27+0300
общество
франция
венгрия
украина
эммануэль макрон
владимир зеленский
виктор орбан
ес
всу
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил прием Владимира Зеленского перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в соцсети X."Это позор! Посмотрите на это! Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга, хотя всего несколько дней назад глава киевского режима угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а украинские инкассаторы, везущие банкноты и золото — что стало признаком ужасающей коррупции — были задержаны!" — подчеркнул он.Филиппо добавил, что Зеленский вновь прибыл во французскую столицу за финансовой поддержкой и призвал прекратить помощь Украине.Ранее 13 марта агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что глава киевского режима уже прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.На прошлой неделе Зеленский вновь выступил с резкими заявлениями в адрес Орбана, пригрозив, в частности, натравить на него ВСУ, если Венгрия продолжит препятствовать выделению Евросоюзом "военного кредита" Украине на сумму 90 миллиардов евро.Будапешт предпринял этот шаг в ответ на прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
франция
венгрия
украина
общество , франция, венгрия, украина, эммануэль макрон, владимир зеленский, виктор орбан, ес, всу
Общество , ФРАНЦИЯ, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, ЕС, ВСУ
23:27 13.03.2026
 
Во Франции рассказали, что произошло на встрече Зеленского и Макрона

Филиппо раскритиковал прием Зеленского в Елисейском дворце

Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо резко осудил прием Владимира Зеленского перед его встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом он написал в соцсети X.
"Это позор! Посмотрите на это! Макрон только что принял Зеленского в Елисейском дворце, обнимая его как старого друга, хотя всего несколько дней назад глава киевского режима угрожал смертью премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, а украинские инкассаторы, везущие банкноты и золото — что стало признаком ужасающей коррупции — были задержаны!" — подчеркнул он.
Филиппо добавил, что Зеленский вновь прибыл во французскую столицу за финансовой поддержкой и призвал прекратить помощь Украине.
Ранее 13 марта агентство Франс Пресс со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова сообщило, что глава киевского режима уже прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
На прошлой неделе Зеленский вновь выступил с резкими заявлениями в адрес Орбана, пригрозив, в частности, натравить на него ВСУ, если Венгрия продолжит препятствовать выделению Евросоюзом "военного кредита" Украине на сумму 90 миллиардов евро.
Будапешт предпринял этот шаг в ответ на прекращение Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба".
ОбществоФРАНЦИЯВЕНГРИЯУКРАИНАЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанЕСВСУ
 
 
