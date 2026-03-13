https://1prime.ru/20260313/znak-868272514.html

Samsung подал заявки на регистрацию в России 12 товарных знаков

Samsung подал заявки на регистрацию в России 12 товарных знаков - 13.03.2026, ПРАЙМ

Samsung подал заявки на регистрацию в России 12 товарных знаков

Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию 12 товарных знаков, под которыми хочет продавать "умные" колонки и | 13.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-13T09:02+0300

2026-03-13T09:02+0300

2026-03-13T09:02+0300

бизнес

samsung

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/76177/56/761775689_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_3dcf5932d89bd2b69de22994d52260e2.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Ушедший из России южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию 12 товарных знаков, под которыми хочет продавать "умные" колонки и телевизоры, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявки поступили в ведомство ранее в марте, в качестве заявителя указана компания "Самсунг Электроникс Ко". В случае успешной регистрации товарных знаков "Samsung OLED", "Neo QLED", "Samsung Neo QLED 8K", "Neo QLED 8K", "Samsung Micro RGB", "Samsung Mini LED", "Crystal UHD", "Samsung Vision AI" компания сможет продавать телевизоры и телемониторы, различные дисплеи, в том числе для водителей автомобилей. Помимо этого, Samsung подал заявки на регистрацию знаков "Music Studio", "Samsung Music Studio" и "Sound Tower", под которыми хочет продавать системы объемного звука, саундбары и "умные" колонки. Также поступила заявка на регистрацию товарного знака "The Premier", под которым смогут в случае одобрения ведомством продаваться видеопроекторы для домашнего кинотеатра. Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив это физической невозможностью их осуществлять. При этом устройства бренда попали в перечень товаров, разрешенных для ввоза в страну в рамках параллельного импорта. Samsung Electronics - международная компания-производитель электроники: полупроводников, телекоммуникационного оборудования, чипов памяти, жидкокристаллических дисплеев, мобильных телефонов и мониторов. Штаб-квартира компании находится в Сеуле.

https://1prime.ru/20260312/toyota--868246545.html

https://1prime.ru/20260311/avtovaz-868213257.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, samsung, роспатент