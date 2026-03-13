"Совхоз имени Ленина" просит аннулировать товарный знак "Удача" - 13.03.2026, ПРАЙМ
"Совхоз имени Ленина" просит аннулировать товарный знак "Удача"
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Подмосковное АО "Совхоз имени Ленина", директором которого является Павел Грудинин, участник президентских выборов 2018 года, просит Суд по интеллектуальным правам аннулировать товарный знак "Удача", принадлежащий индивидуальному предпринимателю из Башкирии Азамату Ибатуллину, которого СМИ называют "патентным троллем". Как следует из материалов, изученных РИА Новости, иск поступил в суд 10 марта и пока оставлен без движения из-за ряда процессуальных нарушений. Суд предложил истцу до 17 апреля представить доказательства уплаты госпошлины, направления копии иска ответчику, соблюдения претензионного порядка урегулирования спора. Бренд "Удача" был зарегистрирован в 2001 году петербургским кондитерским объединением "Любимый край". К Ибатуллину права на него перешли в 2024 году. Действие знака распространяется на пять классов товаров, включающих, например, мясные, овощные, рыбные, фруктовые консервы, молоко, молочные продукты, макаронные изделия, крупы, свежие овощи и ягоды, грибы, безалкогольные напитки, а также на три класса услуг, включающие рекламу, доставку товаров, кафе, буфеты, рестораны и др. Ибатуллин и его компания "Бизнесинвестгрупп" известны многочисленными судебными разбирательствами с владельцами популярных брендов - МТС, "Локомотив", Top Gear, "Медиамаркт", McDonald's. Предприниматель подавал в Роспатент заявки на регистрацию таких товарных знаков, как "Анальгин", Playboy, IRN-BRU, Dr.Pepper, Orbit, Stimorol и другие. В картотеке арбитражных дел он и его компания указаны участниками более двух тысяч споров.
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 11.03.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать в России товарный знак Lada Business
11 марта, 16:53
 
БизнесОбществоРоспатент
 
 
