Спрос на золото больше не зависит от центробанков - 13.03.2026
Спрос на золото больше не зависит от центробанков
2026-03-13T06:06+0300
2026-03-13T06:06+0300
мнения аналитиков
втб
etf
биржевые цены на золото
золото
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цены на золото имеют высокую волатильность и отражают изменения аппетитов к риску на мировых рынках. На фоне спекулятивного спроса текущая цена, как мы полагаем, сильно оторвалась от фундаментально обоснованных уровней. Даже наименее рентабельные производители золота стали работать с прибыльностью более 50%. Если говорить о физическом спросе, рынок золота много лет находится в избытке. Высокие цены снижают спрос на ювелирные украшения - в 2025 году он составил 1638 тонн, снизившись на 19% год к году и показав худшее значение за 15 лет, не считая год пандемии COVID-19. При этом спрос со стороны ювелирной промышленности - это главный компонент мирового спроса, который суммарно составляет 5 тысяч тонн в год. Спрос со стороны центробанков в 2025 году составил 863 тонны, снизившись на 21% год к году и достигнув минимального значения за три года. Последние всплески роста цен на драгметалл были вызваны активными покупками фондов ETF на золото - в 2025 году приток в ETF составил 801 тонну против оттока в 2,9 тонн в 2024 году. Однако спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен, приток может смениться оттоком. Последние тенденции на рынке золотых ETF свидетельствуют о том, что сегмент рынка, который больше всего поддерживал рост на золото в 2025 году, в 2026 году уже является не таким сильным. Так, на неделе с 2 по 6 марта отток из золотых ETF составил 20,3 тонн - это рекордный недельный отток как минимум за два года. Если в январе 2026 года приток в ETF был ещё сильным - 43,4 тонны, то в феврале приток составил 27,9 тонн. При такой динамике в начале марта данные по итогам всего месяца могут оказаться слабыми.Автор - Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
2026
Алексей Михеев
Алексей Михеев
мнения аналитиков, втб, etf, биржевые цены на золото, золото
Мнения аналитиков, ВТБ, ETF, биржевые цены на золото, золото
06:06 13.03.2026
 
Спрос на золото больше не зависит от центробанков

Инвестстратег Михеев: последний скачок цен на золото определяли биржевые ETF

Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
Алексей Михеев
Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цены на золото имеют высокую волатильность и отражают изменения аппетитов к риску на мировых рынках. На фоне спекулятивного спроса текущая цена, как мы полагаем, сильно оторвалась от фундаментально обоснованных уровней. Даже наименее рентабельные производители золота стали работать с прибыльностью более 50%.
Если говорить о физическом спросе, рынок золота много лет находится в избытке. Высокие цены снижают спрос на ювелирные украшения - в 2025 году он составил 1638 тонн, снизившись на 19% год к году и показав худшее значение за 15 лет, не считая год пандемии COVID-19.
При этом спрос со стороны ювелирной промышленности - это главный компонент мирового спроса, который суммарно составляет 5 тысяч тонн в год. Спрос со стороны центробанков в 2025 году составил 863 тонны, снизившись на 21% год к году и достигнув минимального значения за три года.
Последние всплески роста цен на драгметалл были вызваны активными покупками фондов ETF на золото - в 2025 году приток в ETF составил 801 тонну против оттока в 2,9 тонн в 2024 году. Однако спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен, приток может смениться оттоком.
Последние тенденции на рынке золотых ETF свидетельствуют о том, что сегмент рынка, который больше всего поддерживал рост на золото в 2025 году, в 2026 году уже является не таким сильным. Так, на неделе с 2 по 6 марта отток из золотых ETF составил 20,3 тонн - это рекордный недельный отток как минимум за два года. Если в январе 2026 года приток в ETF был ещё сильным - 43,4 тонны, то в феврале приток составил 27,9 тонн. При такой динамике в начале марта данные по итогам всего месяца могут оказаться слабыми.
Автор - Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

