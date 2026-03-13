Спрос на золото больше не зависит от центробанков

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цены на золото имеют высокую волатильность и отражают изменения аппетитов к риску на мировых рынках. На фоне спекулятивного спроса текущая цена, как мы полагаем, сильно оторвалась от фундаментально обоснованных уровней. Даже наименее рентабельные производители золота стали работать с прибыльностью более 50%. Если говорить о физическом спросе, рынок золота много лет находится в избытке. Высокие цены снижают спрос на ювелирные украшения - в 2025 году он составил 1638 тонн, снизившись на 19% год к году и показав худшее значение за 15 лет, не считая год пандемии COVID-19. При этом спрос со стороны ювелирной промышленности - это главный компонент мирового спроса, который суммарно составляет 5 тысяч тонн в год. Спрос со стороны центробанков в 2025 году составил 863 тонны, снизившись на 21% год к году и достигнув минимального значения за три года. Последние всплески роста цен на драгметалл были вызваны активными покупками фондов ETF на золото - в 2025 году приток в ETF составил 801 тонну против оттока в 2,9 тонн в 2024 году. Однако спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен, приток может смениться оттоком. Последние тенденции на рынке золотых ETF свидетельствуют о том, что сегмент рынка, который больше всего поддерживал рост на золото в 2025 году, в 2026 году уже является не таким сильным. Так, на неделе с 2 по 6 марта отток из золотых ETF составил 20,3 тонн - это рекордный недельный отток как минимум за два года. Если в январе 2026 года приток в ETF был ещё сильным - 43,4 тонны, то в феврале приток составил 27,9 тонн. При такой динамике в начале марта данные по итогам всего месяца могут оказаться слабыми.Автор - Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Цены на золото имеют высокую волатильность и отражают изменения аппетитов к риску на мировых рынках. На фоне спекулятивного спроса текущая цена, как мы полагаем, сильно оторвалась от фундаментально обоснованных уровней. Даже наименее рентабельные производители золота стали работать с прибыльностью более 50%.
Если говорить о физическом спросе, рынок золота много лет находится в избытке. Высокие цены снижают спрос на ювелирные украшения - в 2025 году он составил 1638 тонн, снизившись на 19% год к году и показав худшее значение за 15 лет, не считая год пандемии COVID-19.
В Нацбанке Польши заявили, что с начала СВО скупают золото
11 марта, 23:47
При этом спрос со стороны ювелирной промышленности - это главный компонент мирового спроса, который суммарно составляет 5 тысяч тонн в год. Спрос со стороны центробанков в 2025 году составил 863 тонны, снизившись на 21% год к году и достигнув минимального значения за три года.
Последние всплески роста цен на драгметалл были вызваны активными покупками фондов ETF на золото - в 2025 году приток в ETF составил 801 тонну против оттока в 2,9 тонн в 2024 году. Однако спекулятивный спрос со стороны ETF непостоянен, приток может смениться оттоком.
Последние тенденции на рынке золотых ETF свидетельствуют о том, что сегмент рынка, который больше всего поддерживал рост на золото в 2025 году, в 2026 году уже является не таким сильным. Так, на неделе с 2 по 6 марта отток из золотых ETF составил 20,3 тонн - это рекордный недельный отток как минимум за два года. Если в январе 2026 года приток в ETF был ещё сильным - 43,4 тонны, то в феврале приток составил 27,9 тонн. При такой динамике в начале марта данные по итогам всего месяца могут оказаться слабыми.
Автор - Инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.