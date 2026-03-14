СМИ: администрация Трампа получит от инвесторов $10 миллиардов за TikTok - 14.03.2026, ПРАЙМ

Администрация президента США Дональда Трампа получит от американских инвесторов 10 миллиардов долларов за сделку по передаче им соцсети TikTok, пишет газета... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T01:56+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа получит от американских инвесторов 10 миллиардов долларов за сделку по передаче им соцсети TikTok, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Президент США Дональд Трамп 23 января подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении. "Администрация Трампа получит от инвесторов около 10 миллиардов долларов в рамках недавно завершенной сделки по приобретению контроля над американским бизнесом TikTok, что станет для нее значительной прибылью за сохранение популярного приложения для социальных сетей в Америке", - говорится в статье издания. Газета отмечает, что выплаты произведут в рамках самой сделки по передаче контроля американским инвесторам, список которых включает корпорацию Oracle и инвестиционную фирму Silver Lake, а также компанию MGX из ОАЭ. Издание добавляет, что получающий контроль над соцсетью американский консорциум будет обязан делиться прибылью с ее разработчиком ByteDance. По данным источников газеты, инвесторы выплатили минфину США 2,5 миллиарда долларов во время заключения сделки в январе, а серия оставшихся перечислений доведет сумму до 10 миллиардов. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, разработанное китайской компанией ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

технологии, мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, си цзиньпин, tiktok, oracle, минфин сша