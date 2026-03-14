СМИ: администрация Трампа получит от инвесторов $10 миллиардов за TikTok - 14.03.2026, ПРАЙМ
СМИ: администрация Трампа получит от инвесторов $10 миллиардов за TikTok
2026-03-14T01:56+0300
технологии
экономика
мировая экономика
сша
китай
кнр
дональд трамп
си цзиньпин
tiktok
oracle
WSJ: администрация Трампа получит от инвесторов $10 миллиардов за передачу TikTok

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа получит от американских инвесторов 10 миллиардов долларов за сделку по передаче им соцсети TikTok, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Президент США Дональд Трамп 23 января подтвердил сделку по TikTok и поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за сотрудничество в данном направлении.
"Администрация Трампа получит от инвесторов около 10 миллиардов долларов в рамках недавно завершенной сделки по приобретению контроля над американским бизнесом TikTok, что станет для нее значительной прибылью за сохранение популярного приложения для социальных сетей в Америке", - говорится в статье издания.
Газета отмечает, что выплаты произведут в рамках самой сделки по передаче контроля американским инвесторам, список которых включает корпорацию Oracle и инвестиционную фирму Silver Lake, а также компанию MGX из ОАЭ.
Издание добавляет, что получающий контроль над соцсетью американский консорциум будет обязан делиться прибылью с ее разработчиком ByteDance.
По данным источников газеты, инвесторы выплатили минфину США 2,5 миллиарда долларов во время заключения сделки в январе, а серия оставшихся перечислений доведет сумму до 10 миллиардов.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, разработанное китайской компанией ByteDance. После запуска в 2018 году оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
 
