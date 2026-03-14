Аэропорты Вашингтона возобновили работу

Аэропорты Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва из-за перегретой платы в диспетчерском центре, сообщил американский министр транспорта...

2026-03-14T05:21+0300

ВАШИНГТОН, 14 мар - ПРАЙМ. Аэропорты Вашингтона возобновили работу после нескольких часов перерыва из-за перегретой платы в диспетчерском центре, сообщил американский министр транспорта Шон Даффи. США в пятницу ввели полный запрет на вылеты из всех трех аэропортов столичного региона - "Рейган", "Даллес" и "Балтимор" - из-за масштабного технического сбоя в работе оборудования. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) рассказало РИА Новости, что запрет на вылеты был обусловлен сильным химическим запахом в диспетчерском центре в Уоррентоне, штат Вирджиния. "Операции возобновлены (в аэропортах Вашингтона - ред.)", - написал министр в соцсети Х. По словам Даффи, представители экстренных служб подтвердили безопасность для диспетчеров, и они вернулись на место работы. Источником сильного запаха оказалась плата в диспетчерском центре, ее заменили, заявил министр транспорта.

