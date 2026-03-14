Нарколог назвал самый опасный вид алкоголя - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260314/alkogol-868313116.html
Нарколог назвал самый опасный вид алкоголя - 14.03.2026, ПРАЙМ
Нарколог назвал самый опасный вид алкоголя
2026-03-14T19:49+0300
экономика
общество
здоровье
бизнес
россия
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/14/762391410_0:291:2000:1416_1920x0_80_0_0_49c871ddea7cfc90b18ec43dce123bea.jpg
https://1prime.ru/20260312/chechnja-868225955.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/14/762391410_0:104:2000:1604_1920x0_80_0_0_02bda57f5f85be6feab79aa5727bc7fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, бизнес, россия, алкоголь
Экономика, Общество , Здоровье, Бизнес, РОССИЯ, алкоголь
19:49 14.03.2026
 
Нарколог назвал самый опасный вид алкоголя

Нарколог Тюрин назвал нелегальный алкоголь самым опасным видом алкоголя

© fotolia.com / Jaroslaw Grudzinski Алкоголь
Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Алкоголь. Архивное фото
© fotolia.com / Jaroslaw Grudzinski
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.
"Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков", - сказал Тюрин в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.
Он добавил, что употребление всего 50–100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу.
!Чечня, город Грозный - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
В Чечне почти перестали употреблять алкоголь
12 марта, 01:07
 
ЭкономикаОбществоЗдоровьеБизнесРОССИЯалкоголь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала