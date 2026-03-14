https://1prime.ru/20260314/alkogol-868313116.html
Нарколог назвал самый опасный вид алкоголя
2026-03-14T19:49+0300
экономика
общество
здоровье
бизнес
россия
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/14/762391410_0:291:2000:1416_1920x0_80_0_0_49c871ddea7cfc90b18ec43dce123bea.jpg
https://1prime.ru/20260312/chechnja-868225955.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76239/14/762391410_0:104:2000:1604_1920x0_80_0_0_02bda57f5f85be6feab79aa5727bc7fd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Нарколог Тюрин назвал нелегальный алкоголь самым опасным видом алкоголя
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Нелегальный алкоголь является самым опасным видом алкоголя, поскольку в нем могут содержаться токсичные примеси, включая метанол, рассказал нарколог и заведующий отделением клиники "Алкомед" Андрей Тюрин.
"Безусловным лидером по степени опасности является нелегальный алкоголь. Каждую неделю в реанимации поступают пациенты с тяжелейшими отравлениями после употребления суррогатных спиртных напитков", - сказал Тюрин в беседе с "Лентой.ру".
По его словам, основная угроза нелегального алкоголя заключается в том, что вместо этанола в нем могут содержаться метанол или кубовые остатки с высоким содержанием сивушных масел и альдегидов. Врач пояснил, что метиловый спирт является сильным ядом, поражающим почки и зрительный нерв.
Он добавил, что употребление всего 50–100 граммов такой жидкости может привести к необратимой слепоте или летальному исходу.
В Чечне почти перестали употреблять алкоголь