Azur Air устранила замечания Ространснадзора

Azur Air устранила замечания Ространснадзора - 14.03.2026, ПРАЙМ

Azur Air устранила замечания Ространснадзора

Авиакомпания Azur Air устранила замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора и представит ведомству исчерпывающий отчет на следующей неделе, сообщил... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T19:31+0300

2026-03-14T19:31+0300

2026-03-14T19:31+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания Azur Air устранила замечания, выявленные в ходе проверки Ространснадзора и представит ведомству исчерпывающий отчет на следующей неделе, сообщил перевозчик. "Авиакомпания Azur Air на следующей рабочей неделе, с 16 по 20 марта, направит в адрес Ространснадзора исчерпывающий отчет об устранении замечаний ведомства. Непосредственно во время проверки авиакомпания устранила 75% выявленных недочётов, еще четверть замечаний была закрыта в течение двух дней после завершения проверки", - говорится в сообщении компании. Авиакомпания повторно предоставит в Ространснадзор документы, подтверждающие соответствие квалификации технического персонала Федеральным авиационным правилам, рассказали в Azur Air. Также перевозчик 14 марта начал подготовку плана корректирующих мероприятий, чтобы представить его Росавиации. "Azur Air находится в тесном взаимодействии с Росавиацией для постоянного улучшения системы безопасности полетов и повышения качества операционной деятельности. Авиакомпания открыта к конструктивному, профессиональному диалогу", - отмечено в пресс-релизе.

бизнес, azur air, ространснадзор, росавиация