https://1prime.ru/20260314/banknota-868299862.html
Банкноты и монеты Банка России признаются законными платёжными средствами
2026-03-14T04:48+0300
финансы
банки
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868299862.jpg?1773452918
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации.
"Кредитные организации, ведущие кассовое обслуживание, обязаны осуществлять размен банкнот и монет. Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчёт банк вправе установить — это не запрещено регулятором", - основатель финтех-платформы "SharesPro" Денис Астафьев.
Ситуации, когда мелкие монеты формально не принимаются, чаще связаны не с правовыми ограничениями, а с организационными моментами - например, отсутствием возможности быстро пересчитать большое количество мелочи, отмечает председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин.
"Однако сам факт наличия монет или банкнот не может быть основанием для отказа в операции, если речь идет о действующих денежных знаках", - заверил он.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
