Банкноты и монеты Банка России признаются законными платёжными средствами - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/banknota-868299862.html
Банкноты и монеты Банка России признаются законными платёжными средствами
2026-03-14T04:48+0300
финансы
банки
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868299862.jpg?1773452918
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации. "Кредитные организации, ведущие кассовое обслуживание, обязаны осуществлять размен банкнот и монет. Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчёт банк вправе установить — это не запрещено регулятором", - основатель финтех-платформы "SharesPro" Денис Астафьев. Ситуации, когда мелкие монеты формально не принимаются, чаще связаны не с правовыми ограничениями, а с организационными моментами - например, отсутствием возможности быстро пересчитать большое количество мелочи, отмечает председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин. "Однако сам факт наличия монет или банкнот не может быть основанием для отказа в операции, если речь идет о действующих денежных знаках", - заверил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
04:48 14.03.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ФинансыБанкибанк РоссияБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала