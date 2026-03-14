Банкноты и монеты Банка России признаются законными платёжными средствами

Банкноты и монеты Банка России признаются законными платёжными средствами - 14.03.2026, ПРАЙМ

Банкноты и монеты Банка России признаются законными платёжными средствами

Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций,... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T04:48+0300

2026-03-14T04:48+0300

2026-03-14T04:48+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Банкноты и монеты Банка России признаются законным платёжным средством на всей территории страны, что гарантирует их приём по номиналу в рамках любых операций, включая размен, переводы и зачисление на счета, рассказали РИА Новости в финтех-платформе и кредитной организации. "Кредитные организации, ведущие кассовое обслуживание, обязаны осуществлять размен банкнот и монет. Отказать клиенту нельзя, хотя комиссию за пересчёт банк вправе установить — это не запрещено регулятором", - основатель финтех-платформы "SharesPro" Денис Астафьев. Ситуации, когда мелкие монеты формально не принимаются, чаще связаны не с правовыми ограничениями, а с организационными моментами - например, отсутствием возможности быстро пересчитать большое количество мелочи, отмечает председатель правления "Национального банка сбережений" Алексей Кузьмин. "Однако сам факт наличия монет или банкнот не может быть основанием для отказа в операции, если речь идет о действующих денежных знаках", - заверил он.

финансы, банки, банк россия, банк россии