"Сплошной регресс". Зачем страны возвращают производства домой - 14.03.2026, ПРАЙМ

"Сплошной регресс". Зачем страны возвращают производства домой

МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Решоринг как стратегия "возврата" производств в страну базирования материнской компании стал популярен лишь в последние годы. Эта стратегия противоположна офшорингу, когда транснациональные компании развитых стран начиная с 1970-х годов стали размещать свои производственные подразделения в зарубежных развивающихся странах, используя фактор дешевизны ресурсов (трудовых, природных). Однако в 2000-е годы эта стратегия стала пересматриваться, во-первых, по мере того, как в развивающихся странах стала расти заработная плата, и низкая стоимость трудовых ресурсов перестала быть преимуществом этих стран. С этим, в частности, стал сталкиваться Китай, в котором ранее были размещены прямые иностранные инвестиции (ПИИ) многих транснациональных компаний. Но в последние годы Китай сталкивается с падением ПИИ, что, в частности, указывает на снижение его привлекательности в глазах иностранных инвесторов.В последние годы обозначилось еще несколько факторов, которые способствовали ускорению решоринга производств. Во-первых, в последнее десятилетие усилился тарифный протекционизм, обусловливающий сбои в глобальных цепочках поставок, поскольку зарубежные предприятия ТНК рассматривают вводимые тарифы в качестве угрозы поставкам компонентов, что ведет к снижению рентабельности производственных площадок за рубежом. Более того, США, возвращая производство, стремятся приблизить производство к своим конечным потребителям, которые находятся в США. Возврат производства, помимо прочего, обеспечивает безопасность поставок сырья предприятию и конечной продукции потребителю, поскольку теперь эти процессы сосредоточены в рамках одной страны. Кроме решоринга, часто используется стратегия ниаршоринга, когда производство возвращается в соседнюю страну, или френдшоринга (использование "дружественной" страны для возврата производства).Таким образом, офшорное производство в отдаленной стране заменяется на внутреннее или переносится на уровень региональной цепочки поставок, что также решает проблему стоимости, а также рисков и надежности поставок. Вообще, фактор безопасности стал более значим в условиях карантинных ограничений в период пандемии, когда многие страны осознали, что наиболее безопасно и надежно производить некоторые товары (например, некоторые продовольственные товары или медицинские средства индивидуальной защиты) на внутреннем рынке, не завися от их импорта.Важно также отметить, что современные геополитические конфликты усиливают риски, поскольку, например, происходят задержки в морском судоходстве, а в условиях санкционных рисков отдельные звенья удаленных поставок ослабляются, цены на контейнерные перевозки становятся более волатильными. Все эти факторы снижают надежность глобальных цепочек поставок и подталкивают компании к решорингу. Особенно это становится актуальным для так называемых "производителей оригинального оборудования" (OEM), которым крайне важна своевременность и надежность глобальных поставок.Еще один фактор использования решоринга – цифровизация, когда страны возвращают производства по мере того, как некоторые задачи и процессы в условиях цифровизации становятся более дешевыми. Здесь можно привести пример датских производителей слуховых аппаратов, которые раньше их производили в Китае, а теперь полностью вернули производство в Данию, поскольку появление 3D-принтеров позволило производить эти товары дешевле, без затрат больших людских ресурсов. Таким образом, цифровизация способствует минимизации зависимости от рабочей силы.Важно учитывать при этом, что в США решоринг активно приветствуется правительством, поскольку он позволяет снизить нагрузку на торговый баланс. Снижение поставок импортных ресурсов и большая ориентация на внутренние ресурсы делает торговый баланс менее дефицитным, а в экономике в результате решоринга создаются дополнительные рабочие места. Поэтому в США в последние годы расширилась практика предоставления различных стимулов и налоговых льгот для внутреннего производства (а также для иностранных инвесторов), что ведет к снижению его издержек.Таким образом, в пользу решоринга свидетельствует не только достижение большей надежности поставок, но и фактор издержек. Не случайно в данной связи, что в США постоянно анонсируются новые производственные проекты: американская "вторая экономика" за рубежом в послевоенные десятилетия достигла огромных масштабов, поэтому потенциал решоринга в этой стране далеко не исчерпал. Среди крупнейших компаний, уже реализующих масштабные стратегии решоринга в США в последние годы – ритейловый гигант Walmart, производитель автомобилей Ford, крупнейший производитель электрического оборудования General Electric.Менее крупные компании, работающие в сфере производства фармацевтических товаров, медикаментов и медицинского оборудования, также активно прибегают к стратегии решоринга. Для производства массовой продукции электроники фактор дешевизны трудовых ресурсов пока играет столь значимую роль, что их выгоднее производить в странах Азии, чем возвращать производство в США. Кроме того, важно учитывать, что большая часть продукции электроники реализуется в самом Китае и в других странах Азии (таким образом, серьезно снижаются транзакционные издержки за счет приближения производства к потребителю).В современных условиях решоринг поддерживается высокими геополитическими рисками, которые ухудшают инвестиционный климат в ключевых странах. Однако стратегия локализации, то есть сосредоточения на внутренних ресурсах, используемых в производстве, подходит не для всех отраслей, и может касаться, например, конечной сборки продукции автомобилестроения или электроники, производства полупроводников (особенно в условиях обострившейся проблемы их дефицита) или электромобилей, то есть в тех отраслях, где решоринг способствует повышению качества и более быстрому выполнению заказов.В итоге решоринг, фактически представляя собой реиндустриализацию, способствует возвращению рабочих мест в страну. Цифровизация дополнительно способствует подрыву сложившихся сравнительных преимуществ развивающихся стран. С другой стороны, ориентация цепочек поставок только на внутренние ресурсы может сделать производство более дорогим (в США все же себестоимость производства будет более дорогой, чем в развивающихся странах), провоцируя инфляцию, однако сегодня для многих стран стали важнее вопросы безопасности и надежности поставок, чем получения сравнительных преимуществ от участия в международной торговле. Кроме того, в случае, когда цифровизация не ведет к росту издержек, а, напротив, снижает их, фактор инфляции не играет роли, и стратегия решоринга будет жизнеспособной.Скорее всего, решоринг в перспективе будет реализовываться в рамках модели френдшоринга, когда производство будет возвращаться, но не в страну происхождения, а в "дружественную", менее развитую страну с меньшими издержками производства, с которой не будет проблем в плане безопасности и надежности поставок. С другой стороны, в отраслях, где глобальные цепочки создания стоимости разбросаны по всему миру, вряд ли можно использовать решоринг, и здесь надежность этих цепочек необходимо обеспечивать диверсификацией поставщиков или взаимозаменяемостью ресурсов, когда в рамках одной цепочки легко переключиться на альтернативного поставщика из другой страны.Автор - Евгений Смирнов, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

Евгений Смирнов

