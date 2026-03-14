Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Британии готовят меры поддержки из-за роста цен на топочный мазут - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Британии готовят меры поддержки из-за роста цен на топочный мазут
Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что готовит меры поддержки для населения в связи с ростом цен на топочный мазут. | 14.03.2026, ПРАЙМ
18:21 14.03.2026
 
В Британии готовят меры поддержки из-за роста цен на топочный мазут

Глава Минфина Британии Ривз: власти готовят меры поддержки из-за роста цен на мазут

Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что готовит меры поддержки для населения в связи с ростом цен на топочный мазут.
Как выяснило ранее РИА Новости, жители сельских районов Великобритании отключают отопление из-за двукратного роста цен на топочный мазут на фоне эскалации вокруг Ирана. Топочный мазут, в отличии от газа, не попадает под государственные ограничения цен на энергоносители.
"Мы выделили средства и проработали с депутатами и другими инстанциями меры поддержки для людей, которые не защищены ограничением цен на энергоносители. Мы поддержим тех, кто действительно в этом нуждается", - заявила Ривз в интервью газете Times.
Ранее в субботу британское антимонопольное ведомство направило Ривз письмо, заявив, что "в срочном порядке" связывается с поставщиками мазута, чтобы оценить ситуацию с ценами.
Около 1,5 миллиона домов в Великобритании, которые находятся преимущественно в сельской местности, не газифицированы и отапливаются мазутом.
