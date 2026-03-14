https://1prime.ru/20260314/britaniya-868311702.html

В Британии готовят меры поддержки из-за роста цен на топочный мазут

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что готовит меры поддержки для населения в связи с ростом цен на топочный мазут. | 14.03.2026, ПРАЙМ

политика

мировая экономика

великобритания

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/68/841256887_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_53ecda603343f2872df1478211324400.jpg

ЛОНДОН, 14 мар - ПРАЙМ. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз заявила, что готовит меры поддержки для населения в связи с ростом цен на топочный мазут. Как выяснило ранее РИА Новости, жители сельских районов Великобритании отключают отопление из-за двукратного роста цен на топочный мазут на фоне эскалации вокруг Ирана. Топочный мазут, в отличии от газа, не попадает под государственные ограничения цен на энергоносители. "Мы выделили средства и проработали с депутатами и другими инстанциями меры поддержки для людей, которые не защищены ограничением цен на энергоносители. Мы поддержим тех, кто действительно в этом нуждается", - заявила Ривз в интервью газете Times. Ранее в субботу британское антимонопольное ведомство направило Ривз письмо, заявив, что "в срочном порядке" связывается с поставщиками мазута, чтобы оценить ситуацию с ценами. Около 1,5 миллиона домов в Великобритании, которые находятся преимущественно в сельской местности, не газифицированы и отапливаются мазутом.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

