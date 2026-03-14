Скончался гитарист группы Motörhead Фил Кэмпбелл

2026-03-14T17:46+0300

МОСКВА, 14 мар – ПРАЙМ. Гитарист британской хеви-метал-группы Motörhead Филип Кэмпбелл умер в пятницу в возрасте 64 лет. "С глубокой скорбью сообщаем о кончине <…> Филипа Энтони Кэмпбелла, который тихо умер прошлой ночью после долгой и мужественной борьбы в реанимации после сложной операции", — говорится в публикации его коллектива Phil Campbell and the Bastard Sons в социальных сетях.Кэмпбелл начал выступать с Motörhead в 1984 году и оставался в составе вплоть до распада группы в 2015 году. Коллектив был основан в 1975 году и достиг вершины своей популярности в начале 1980-х годов. Бессменным лидером группы являлся басист и вокалист Иан Фрейзер "Лемми" Килмистер. Самым успешным альбомом в истории Motörhead стал Ace of Spades, выпущенный в 1980 году и ставший классикой жанра.

