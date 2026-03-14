Coca-Cola продлила право на товарные знаки для работы в России

Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил право на товарные знаки Coca-Cola и Coke в России до 2036 года, выяснило РИА...

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил право на товарные знаки Coca-Cola и Coke в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарные знаки Coca-Cola и Coke должно было истечь в марте 2026 года. Однако компания подала в Роспатент заявления, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявления компании и продлив срок действия знаков до марта 2036 года. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России.

