Coca-Cola продлила право на товарные знаки для работы в России
Coca-Cola продлила право на товарные знаки для работы в России - 14.03.2026, ПРАЙМ
Coca-Cola продлила право на товарные знаки для работы в России
Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил право на товарные знаки Coca-Cola и Coke в России до 2036 года, выяснило РИА... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T12:10+0300
2026-03-14T12:10+0300
2026-03-14T12:10+0300
бизнес
россия
coca-cola
роспатент
sprite
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил право на товарные знаки Coca-Cola и Coke в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, действие исключительного права на товарные знаки Coca-Cola и Coke должно было истечь в марте 2026 года. Однако компания подала в Роспатент заявления, чтобы продлить срок владения. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявления компании и продлив срок действия знаков до марта 2036 года. Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России.
бизнес, россия, coca-cola, роспатент, sprite
Бизнес, РОССИЯ, Coca-Cola, Роспатент, Sprite
Coca-Cola продлила право на товарные знаки для работы в России
Coca-Cola продлила право на товарные знаки в России до 2036 года
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company продлил право на товарные знаки Coca-Cola и Coke в России до 2036 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, действие исключительного права на товарные знаки Coca-Cola и Coke должно было истечь в марте 2026 года. Однако компания подала в Роспатент заявления, чтобы продлить срок владения.
Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявления компании и продлив срок действия знаков до марта 2036 года.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite. Coca-Cola Company в марте 2022 года объявила о приостановке деятельности в России.
