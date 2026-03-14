Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В освобожденном Димитрове осталось больше тысячи жителей - 14.03.2026, ПРАЙМ
В освобожденном Димитрове осталось больше тысячи жителей
В освобожденном Димитрове осталось больше тысячи жителей - 14.03.2026, ПРАЙМ
В освобожденном Димитрове осталось больше тысячи жителей
В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T03:06+0300
2026-03-14T03:06+0300
ДОНЕЦК, 14 мар - ПРАЙМ. В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года. "Мы выезжали, говорят, уже тысячу человек вывезли. Ну, еще, наверное, столько же, если не больше, осталось", - сказала беженка. Она отметила, что многие жители из-за холодов не выходили на улицу. Ее муж Андрей рассказал РИА Новости, что на его улице порядка 20 человек ждали прихода российских войск, и добавил, что сам полтора года назад решил жить в России. "Я когда уходила, в декабре было много. Позже меня повыезжали. Но все равно людей еще очень много в Димитрове", - заявила РИА Новости, в свою очередь, жительница города Людмила Кабачек. Она заметила, что те, кто хотел уехать на Украину, выехали еще в 2022 году, а в городе остались жители, которые хотели переехать в Россию.
рф
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, украина, владимир путин
Общество , Экономика, РФ, УКРАИНА, Владимир Путин
03:06 14.03.2026
 
В освобожденном Димитрове осталось больше тысячи жителей

Жительница Димитрова Литкевич: в освобожденном городе остается больше тысячи жителей

ДОНЕЦК, 14 мар - ПРАЙМ. В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
"Мы выезжали, говорят, уже тысячу человек вывезли. Ну, еще, наверное, столько же, если не больше, осталось", - сказала беженка.
Она отметила, что многие жители из-за холодов не выходили на улицу. Ее муж Андрей рассказал РИА Новости, что на его улице порядка 20 человек ждали прихода российских войск, и добавил, что сам полтора года назад решил жить в России.
"Я когда уходила, в декабре было много. Позже меня повыезжали. Но все равно людей еще очень много в Димитрове", - заявила РИА Новости, в свою очередь, жительница города Людмила Кабачек.
Она заметила, что те, кто хотел уехать на Украину, выехали еще в 2022 году, а в городе остались жители, которые хотели переехать в Россию.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
