В освобожденном Димитрове осталось больше тысячи жителей

В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич. | 14.03.2026, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 14 мар - ПРАЙМ. В освобожденном Димитрове в ДНР остается больше тысячи жителей города, рассказала РИА Новости местная жительница Анна Литкевич. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года. "Мы выезжали, говорят, уже тысячу человек вывезли. Ну, еще, наверное, столько же, если не больше, осталось", - сказала беженка. Она отметила, что многие жители из-за холодов не выходили на улицу. Ее муж Андрей рассказал РИА Новости, что на его улице порядка 20 человек ждали прихода российских войск, и добавил, что сам полтора года назад решил жить в России. "Я когда уходила, в декабре было много. Позже меня повыезжали. Но все равно людей еще очень много в Димитрове", - заявила РИА Новости, в свою очередь, жительница города Людмила Кабачек. Она заметила, что те, кто хотел уехать на Украину, выехали еще в 2022 году, а в городе остались жители, которые хотели переехать в Россию.

