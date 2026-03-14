Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву - 14.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260314/doha-868300295.html
Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву
Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву - 14.03.2026, ПРАЙМ
Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву
Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним... | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T05:57+0300
2026-03-14T06:10+0300
ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним прямым рейсом за этот месяц, следует из утвержденного расписания маршрутов перевозчика на 14 марта. "Маршрут до Москвы включен в число рейсов, которые Qatar Airways осуществит 14 марта", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Судя по расписанию, полет займет восемь часов вместо прежних четырех с половиной. На 15 марта запланировано прибытие рейса Qatar Airways из Москвы в Доху. Ранее посольство РФ в Катаре сообщило, что на 14 марта запланирован еще один рейс в Москву из Дохи с отлетом в 11.40 мск, после чего до конца месяца не будет полетов из Катара в Москву. Однако, как выяснил корреспондент РИА Новости из расписания полетов Qatar Airways до конца марта, с 19 марта запланированы полеты из Дохи в Москву через Касабланку в Марокко с длительным временем транзита. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за эскалации в регионе. Национальный авиаперевозчик осуществляет ограниченное число рейсов ежедневно по специальному воздушному коридору.
москва
доха
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, доха, катар, qatar airways
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Доха, КАТАР, Qatar Airways
05:57 14.03.2026 (обновлено: 06:10 14.03.2026)
 
Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву

Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву 14 марта

ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним прямым рейсом за этот месяц, следует из утвержденного расписания маршрутов перевозчика на 14 марта.
"Маршрут до Москвы включен в число рейсов, которые Qatar Airways осуществит 14 марта", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Судя по расписанию, полет займет восемь часов вместо прежних четырех с половиной. На 15 марта запланировано прибытие рейса Qatar Airways из Москвы в Доху.
Ранее посольство РФ в Катаре сообщило, что на 14 марта запланирован еще один рейс в Москву из Дохи с отлетом в 11.40 мск, после чего до конца месяца не будет полетов из Катара в Москву.
Однако, как выяснил корреспондент РИА Новости из расписания полетов Qatar Airways до конца марта, с 19 марта запланированы полеты из Дохи в Москву через Касабланку в Марокко с длительным временем транзита.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за эскалации в регионе. Национальный авиаперевозчик осуществляет ограниченное число рейсов ежедневно по специальному воздушному коридору.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАДохаКАТАРQatar Airways
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
