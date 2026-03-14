Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву

Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву - 14.03.2026, ПРАЙМ

Qatar Airways подтвердила отправление вывозного рейса из Дохи в Москву

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T05:57+0300

2026-03-14T05:57+0300

2026-03-14T06:10+0300

ДОХА, 14 мар - ПРАЙМ. Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways подтвердила отправление в субботу третьего вывозного рейса из Дохи в Москву, который может стать последним прямым рейсом за этот месяц, следует из утвержденного расписания маршрутов перевозчика на 14 марта. "Маршрут до Москвы включен в число рейсов, которые Qatar Airways осуществит 14 марта", - говорится в сообщении авиаперевозчика. Судя по расписанию, полет займет восемь часов вместо прежних четырех с половиной. На 15 марта запланировано прибытие рейса Qatar Airways из Москвы в Доху. Ранее посольство РФ в Катаре сообщило, что на 14 марта запланирован еще один рейс в Москву из Дохи с отлетом в 11.40 мск, после чего до конца месяца не будет полетов из Катара в Москву. Однако, как выяснил корреспондент РИА Новости из расписания полетов Qatar Airways до конца марта, с 19 марта запланированы полеты из Дохи в Москву через Касабланку в Марокко с длительным временем транзита. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Воздушное пространство Катара остается закрытым с 28 февраля из-за эскалации в регионе. Национальный авиаперевозчик осуществляет ограниченное число рейсов ежедневно по специальному воздушному коридору.

москва

доха

катар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, доха, катар, qatar airways