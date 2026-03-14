Квартировладельцам объяснили, как не переплачивать за домофон

Иногда плата за домофон появляется в квитанции отдельной строкой, хотя обслуживание системы уже включено в тариф. Как это распознать и что делать, рассказал... | 14.03.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Иногда плата за домофон появляется в квитанции отдельной строкой, хотя обслуживание системы уже включено в тариф. Как это распознать и что делать, рассказал агентству “Прайм” эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь“Проверить можно через систему ГИС ЖКХ. В ней каждый собственник может скачать договор управления домом. В тексте следует найти раздел, описывающий перечень услуг и работ по содержанию общего имущества. Когда в договоре зафиксировано, что обслуживание запирающих устройств уже включено в оплату расходов на содержание, то дополнительная плата может быть нарушением”, - сказал он.Обычно домофонную систему относят к общему имуществу, если проект дома предусматривал её установку или собственники приняли такое решение на общем собрании. Постановление Правительства РФ № 491 указывает, что оборудование для запирания дверей подъездов является частью инженерных сетей многоквартирного дома. Статья 158 Жилищного кодекса РФ закрепляет обязанность владельцев участвовать в расходах на содержание общей собственности соразмерно своей доле.Важно помнить, что если житель отказался от домофонной трубки, это не лишает его права на беспрепятственный доступ в подъезд и квартиру. “Ограничение доступа путем блокировки ключей или отказа в выдаче кодов, вероятно, является нарушением статьи 36 ЖК РФ, гарантирующей право пользования общедомовым имуществом, а также статьи 27 части 1 Конституции РФ о праве на свободное передвижение и доступ к жилью”, - подчеркнул Бондарь.Чтобы понять статус домофона в вашем доме, необходимо отправить обращение в управляющую компанию и запросить протокол общего собрания. Можно это сделать через мобильное приложение "Госуслуги.Дом". Если начисления происходят безосновательно, претензию с требованием перерасчета можно направить также через приложение.“При отказе допустимо обратиться с жалобой в Государственную жилищную инспекцию. Если в ходе проверки подтвердят факт необоснованной платы, компанию могут привлечь к административной ответственности по статье 7.22 КоАП РФ. Размер штрафа за нарушение правил содержания жилых домов для юридических лиц от 40 000 до 50 000 рублей”, - указал эксперт.Если обращения не приносят результата, остается возможность подачи иска в суд. Однако подобные разбирательства требуют от собственника значительных затрат времени и финансов.“В будущем хотелось бы видеть автоматизированную проверку договоров управления и выставляемых счетов на базе ГИС ЖКХ, чтобы людям не приходилось вручную проводить сверки по спорным услугам и тратить время на отправку обращений и жалоб", - заключил эксперт.

