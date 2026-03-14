Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян
Мошенники сообщают россиянам о неучтенном трудовом стаже и обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T03:18+0300
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Мошенники сообщают россиянам о неучтенном трудовом стаже и обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если он срочно подаст заявление, рассказал РИА Новости эксперт платформы "Мошеловка" Народного фронта Галактион Кучава.
"На сегодняшний день доминирует многоступенчатая схема. Первый этап - звонок якобы из Социального фонда России (СФР) с сообщением об обнаруженном неучтенном трудовом стаже. Пенсионеру обещают не только прибавку к пенсии с апреля, но и крупную денежную компенсацию за прошлые годы, если он срочно подаст заявление", - сообщил он.
"Для записи на прием или оформления заявки мошенники просят продиктовать код из смс. На самом деле этот код дает им доступ к учетной записи жертвы на портале "Госуслуги", - добавил Кучава.
Далее, по его словам, в дело вступают лже-сотрудники Центробанка или ФСБ. Получив доступ к данным, они звонят жертве уже с новой легендой: с их счетов пытались похитить деньги или на их имя оформляют кредиты.
"Аферисты убеждают жертву в том, что якобы единственный способ сберечь накопления - перевести все средства на так называемый "безопасный счет". Именно на этом этапе происходит хищение денег", - заключил эксперт.
Эксперт Кучава: мошенники обещают прибавку к пенсии с апреля, если подаст заявление
