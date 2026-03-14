Эксперт рассказал о штрафах за мойку машины во дворе многоквартирного дома

2026-03-14T04:00+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Автовладельцам может грозить штраф до 250 тысяч рублей за мойку машины во дворе многоквартирного дома, сообщил РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. "Смывая с кузова автомобиля грязь, реагенты, дорожную пыль и другие вещества, токсичные для окружающей среды, автовладельцы могут нанести вред человеку, домашним животным и растениям. Штраф (за несоблюдение требований по охране окружающей среды - ред.) на граждан в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - сказал Машаров. Эксперт отметил, что мойка машины во дворе может также рассматриваться как нарушение санитарных правил. В таком случае гражданам грозят штрафы до 1000 рублей, должностным лицам - до 2000 рублей, предпринимателям без юрлица - до 2000 рублей или приостановление деятельности до 90 суток, юридическим лицам - до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток. "Как оспорить штраф: проверить законность протокола, убедиться, что инспектор указал правильную статью КоАП РФ, запросить фото- или видеофиксацию нарушения. Подать жалобу в течение 10 дней (статья 30.3 КоАП РФ) через приложение "Госуслуги. Авто", - добавил Машаров. Член ОП РФ отметил, что протирание стекол, фар и номеров автомобиля тряпкой без химии не является нарушением, но полноценная мойка с применением химических средств влечет ответственность в силу действующего законодательства РФ.

