https://1prime.ru/20260314/es-868302001.html
ЕС оказался в ловушке между прагматизмом и риторикой, пишут СМИ
2026-03-14T07:49+0300
экономика
мировая экономика
россия
вашингтон
сша
ормузский пролив
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868302001.jpg?1773464236
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Евросоюз после решения США о снятии санкций с российской нефти оказался в ловушке между прагматизмом и собственной риторикой, пишет издание European Conservative. "В то время как Вашингтон может себе позволить тактические коррективы, Брюссель обнаружил, что он оказался в ловушке между необходимостью прагматизма и весом собственной риторики", - говорится в публикации. Как отмечает издание, для Белого дома санкции - это гибкий политический инструмент, в то время как для Европы они превратились в политическое обязательство. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
European Conservative: ЕС оказался в ловушке между прагматизмом и собственной риторикой
