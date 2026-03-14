ЕС оказался в ловушке между прагматизмом и риторикой, пишут СМИ - 14.03.2026, ПРАЙМ
ЕС оказался в ловушке между прагматизмом и риторикой, пишут СМИ
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Евросоюз после решения США о снятии санкций с российской нефти оказался в ловушке между прагматизмом и собственной риторикой, пишет издание European Conservative.
"В то время как Вашингтон может себе позволить тактические коррективы, Брюссель обнаружил, что он оказался в ловушке между необходимостью прагматизма и весом собственной риторики", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, для Белого дома санкции - это гибкий политический инструмент, в то время как для Европы они превратились в политическое обязательство.
Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
 
