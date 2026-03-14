ЕС оказался в ловушке между прагматизмом и риторикой, пишут СМИ

Евросоюз после решения США о снятии санкций с российской нефти оказался в ловушке между прагматизмом и собственной риторикой, пишет издание European... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T07:49+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Евросоюз после решения США о снятии санкций с российской нефти оказался в ловушке между прагматизмом и собственной риторикой, пишет издание European Conservative. "В то время как Вашингтон может себе позволить тактические коррективы, Брюссель обнаружил, что он оказался в ловушке между необходимостью прагматизма и весом собственной риторики", - говорится в публикации. Как отмечает издание, для Белого дома санкции - это гибкий политический инструмент, в то время как для Европы они превратились в политическое обязательство. Власти США пытаются сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения Штатов с Израилем на Иран. Сначала Вашингтон вывел из-под санкций покупку Индией российской нефти, которая была погружена на танкеры до 5 марта. А затем вообще всю российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На все сделки с ними теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона. В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

мировая экономика, россия, вашингтон, сша, ормузский пролив, ес