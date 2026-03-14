"Отчаянно не хватает". Что Европа скупает у России, несмотря на санкции

"Отчаянно не хватает". Что Европа скупает у России, несмотря на санкции

2026-03-14T07:07+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. ЕС теряет статус ведущего агропроизводителя, импортируя продукты из стран Азии и Южной Америки, частично и из России. Отказ от российских энергоносителей вкупе с жестким налогообложением и экологическими требованиями делает европейский АПК неконкурентоспособным. О проблемах аграриев — в материале "Прайм".Яйца, огурцы и рыбаВ прошлом году ЕС приобрел 4,8 миллиона тонн российских удобрений на 1,74 миллиарда евро, подсчитали в Eurostat. Это чуть меньше, чем в 2024-м, из-за летнего повышения пошлин. Но в первом полугодии зафиксировали 40-процентный рост.Европа покупает в России и сельхозпродукцию. Так, Чехия возобновила импорт куриных яиц, а поставки огурцов в Польшу — на максимуме с 2021 года. Франция приобрела семян подсолнечника на 25,6 миллиона евро, это 20-летний максимум."Дефицит торгового баланса ЕС по сельскохозяйственным культурам и растениеводческой продукции в 2024-м достиг 31,7 миллиарда евро, по растительным и животным маслам и жирам — 3,9 миллиарда", — отмечает эксперт Института экономики роста имени П. А. Столыпина Олег Николаев.А российской рыбы купили на 835 миллионов долларов — абсолютный рекорд. Это связано с сокращением собственной рыбной популяции из-за загрязнения вод.На игле импортаКонечно, такие сделки носят точечный характер. Основной поток сельхозтоваров идет из Азии и Латинской Америки. И статистика свидетельствует о том, что Европа все сильнее зависит от импорта. В 2024 году зарубежные поставки выросли на 6,7%. При этом только в странах МЕРКОСУР закупили фруктов и овощей почти на триллион евро. Заключенный с этим объединением в январе договор о партнерстве данный показатель наверняка увеличит.А ведь совсем недавно Старый Свет кормил не только себя, но и другие регионы."Десятилетиями самообеспеченность Франции зерном и сахаром превышала 200%, а мясом, молоком, сливочным маслом и яйцами — более 100%", — напоминает доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.Так было благодаря обширным сельскохозяйственным угодьям, плодородным почвам, активному использованию современных технологий, а также господдержке и субсидиям из Брюсселя.Три причины провалаЕще одна важная составляющая былого европейского аграрного успеха — доступные энергоносители из России. Теперь нефть и газ подорожали — и возникли проблемы с рентабельностью."В начале марта апрельские фьючерсы на природный газ на бирже ICE достигали 515 долларов за тысячу кубометров — критический уровень для производителей азотных удобрений", — говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.Сильно помешала экспорту тарифная политика Трампа, поскольку непредсказуемость ценообразования совсем не способствует заключению долгосрочных контрактов.И с погодой не везет. Засухи, наводнения, аномальные температуры снижают урожайность. Так, в Южной Европе все меньше собирают оливок, фруктов и овощей. В северных и центральных регионах заморозки уничтожают завязи фруктовых деревьев. В Великобритании избыток осадков и недостаток солнечного света замедлили созревание летних сортов.Параллельно ужесточается экологическое регулирование. Страны ЕС одна за другой вводят налог на выбросы углеводорода. Платить приходится фермерам. Все это закладывается в цены.В итоге слишком дорогая европейская продукция постепенно выдавливается с международных рынков, уступая место конкурентам, прежде всего из Азии, где дешевая рабочая сила и энергоресурсов хватает, заключает Новикова.Без политики не обошлосьПоддержка киевского режима больно ударила по экономике ЕС, в том числе по АПК.Несколько лет подряд на европейские рынки беспрепятственно идет беспошлинная продукция с Украины — это обрушило цены. Раньше помогало государство, но сейчас почти все деньги уходят в Киев. До 2034-го субсидии сокращены на треть. Фермеры устраивали марши протеста — не помогло.И вот европейские страны из экспортеров превращаются в импортеров, невзирая на дорогую логистику. Покупают и у России. Сделки из-за санкций проводят и через третьи страны, что еще дороже.Призрак голодаВ 2022 году из-за санкций под угрозой оказались поставки продовольствия в страны Африки и Ближнего Востока. Замаячила угроза нехватки продуктов в бедных регионах."Хлеб у нас покупают Африка, Ближний Восток, отчасти СНГ и ЕС. Россия поставляет около 20% зерна на мировой рынок, и заменить такое количество просто невозможно", — подчеркивает доцент экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.К счастью, мир одумался, поставки зерна наладили и аграрная логистика постепенно изменила направление. Теперь Европа получает меньше российских продуктов, а Азия и Африка — больше. Но не исключено, что часть зерна и масла, проделав немалый путь, все же оседает на полках супермаркетов Старого Света.Конечно, голодная смерть европейцам не грозит и поставщики все равно найдутся. Однако с аграрным суверенитетом ЕС придется распрощаться. Если в Брюсселе не одумаются, местные фрукты, овощи и мясо в магазинах постепенно заменят азиатскими и южноамериканскими. И заплатят за это рядовые потребители.

https://1prime.ru/20260313/finlyandiya-868245094.html

https://1prime.ru/20260311/evropa-868199688.html

https://1prime.ru/20260305/estoniya-867982099.html

