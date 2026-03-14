Румынскую песню "Choke Me" могут снять с Евровидения-2026

2026-03-14T21:31+0300

КИШИНЁВ, 14 мар — ПРАЙМ. Песня "Choke Me" ("Удуши меня") исполнительницы Александры Кэпитэнеску, представляющей Румынию на "Евровидении-2026", может быть снята с конкурса из-за обвинений в романтизации сексуального насилия, пишут в субботу румынские СМИ. Кэпитэнеску получила право представлять страну после победы в национальном финале 8 марта. Её композиция выполнена в жанре ню-метал. "Общественные организации и эксперты в области права требуют от Европейского вещательного союза (ЕВС) аннулировать результаты национального отбора или обязать певицу изменить текст, в котором фраза "удуши меня" повторяется 30 раз за три минуты", - пишет издание Romania Insider, ссылаясь на заявление группы зарубежных активистов. Они считают, что в песне пропагандируются "потенциально смертельные практики на многомиллионную аудиторию, значительную часть которой составляют подростки". Издание отмечает, что румынский национальный вещатель TVR готовится к внутренним консультациям в связи с конфликтной ситуацией. Сама артистка в интервью СМИ настаивает, что текст является "метафорой эмоциональной борьбы" молодого художника, который ищет своё место в мире. Сторонники Кэпитэнеску указывают на двойные стандарты "Евровидения", напоминая, что в прошлые годы ЕВС допускал провокационные номера от других стран. Это не первый скандал вокруг участия Румынии в конкурсе: в 2016 году страна была отстранена от "Евровидения" из-за долга национального вещателя TVR перед ЕВС в 16 миллионов швейцарских франков, а в 2022 году результаты голосования румынского жюри были аннулированы организаторами наряду с пятью другими странами из-за подозрений в нерегулярных схемах голосования. В соответствии с правилами "Евровидения", песни не должны содержать политических призывов, нецензурной лексики или оскорбительных высказываний.

