Румынскую песню "Choke Me" могут снять с Евровидения-2026
2026-03-14T21:31+0300
СМИ: песню румынской певицы Кэпитэнеску могут снять с Евровидения за романтизацию насилия
КИШИНЁВ, 14 мар — ПРАЙМ. Песня "Choke Me" ("Удуши меня") исполнительницы Александры Кэпитэнеску, представляющей Румынию на "Евровидении-2026", может быть снята с конкурса из-за обвинений в романтизации сексуального насилия, пишут в субботу румынские СМИ.
Кэпитэнеску получила право представлять страну после победы в национальном финале 8 марта. Её композиция выполнена в жанре ню-метал.
"Общественные организации и эксперты в области права требуют от Европейского вещательного союза (ЕВС) аннулировать результаты национального отбора или обязать певицу изменить текст, в котором фраза "удуши меня" повторяется 30 раз за три минуты", - пишет издание Romania Insider, ссылаясь на заявление группы зарубежных активистов. Они считают, что в песне пропагандируются "потенциально смертельные практики на многомиллионную аудиторию, значительную часть которой составляют подростки".
Издание отмечает, что румынский национальный вещатель TVR готовится к внутренним консультациям в связи с конфликтной ситуацией.
Сама артистка в интервью СМИ настаивает, что текст является "метафорой эмоциональной борьбы" молодого художника, который ищет своё место в мире.
Сторонники Кэпитэнеску указывают на двойные стандарты "Евровидения", напоминая, что в прошлые годы ЕВС допускал провокационные номера от других стран.
Это не первый скандал вокруг участия Румынии
в конкурсе: в 2016 году страна была отстранена от "Евровидения" из-за долга национального вещателя TVR перед ЕВС в 16 миллионов швейцарских франков, а в 2022 году результаты голосования румынского жюри были аннулированы организаторами наряду с пятью другими странами из-за подозрений в нерегулярных схемах голосования.
В соответствии с правилами "Евровидения", песни не должны содержать политических призывов, нецензурной лексики или оскорбительных высказываний.