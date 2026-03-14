Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румынскую песню "Choke Me" могут снять с Евровидения-2026 - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/evrovidenie-868315080.html
Румынскую песню "Choke Me" могут снять с Евровидения-2026
общество
бизнес
мировая экономика
румыния
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_0:230:3163:2009_1920x0_80_0_0_a867afe25c05d41627d7b2164f044da5.jpg
румыния
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76345/60/763456074_166:0:2915:2062_1920x0_80_0_0_b13a8104c0ec5413345b639d67e272dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
СМИ: песню румынской певицы Кэпитэнеску могут снять с Евровидения за романтизацию насилия

© fotolia.com / VigiePHФлаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Флаг Румынии. Архивное фото
© fotolia.com / VigiePH
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
КИШИНЁВ, 14 мар — ПРАЙМ. Песня "Choke Me" ("Удуши меня") исполнительницы Александры Кэпитэнеску, представляющей Румынию на "Евровидении-2026", может быть снята с конкурса из-за обвинений в романтизации сексуального насилия, пишут в субботу румынские СМИ.
Кэпитэнеску получила право представлять страну после победы в национальном финале 8 марта. Её композиция выполнена в жанре ню-метал.
"Общественные организации и эксперты в области права требуют от Европейского вещательного союза (ЕВС) аннулировать результаты национального отбора или обязать певицу изменить текст, в котором фраза "удуши меня" повторяется 30 раз за три минуты", - пишет издание Romania Insider, ссылаясь на заявление группы зарубежных активистов. Они считают, что в песне пропагандируются "потенциально смертельные практики на многомиллионную аудиторию, значительную часть которой составляют подростки".
Издание отмечает, что румынский национальный вещатель TVR готовится к внутренним консультациям в связи с конфликтной ситуацией.
Сама артистка в интервью СМИ настаивает, что текст является "метафорой эмоциональной борьбы" молодого художника, который ищет своё место в мире.
Сторонники Кэпитэнеску указывают на двойные стандарты "Евровидения", напоминая, что в прошлые годы ЕВС допускал провокационные номера от других стран.
Это не первый скандал вокруг участия Румынии в конкурсе: в 2016 году страна была отстранена от "Евровидения" из-за долга национального вещателя TVR перед ЕВС в 16 миллионов швейцарских франков, а в 2022 году результаты голосования румынского жюри были аннулированы организаторами наряду с пятью другими странами из-за подозрений в нерегулярных схемах голосования.
В соответствии с правилами "Евровидения", песни не должны содержать политических призывов, нецензурной лексики или оскорбительных высказываний.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала