"Ради сдерживания". СМИ рассказали о дерзком ходе Финляндии против России - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Ради сдерживания". СМИ рассказали о дерзком ходе Финляндии против России
2026-03-14T16:55+0300
https://1prime.ru/20260314/iran-868309560.html
https://1prime.ru/20260313/finlyandiya-868295965.html
16:55 14.03.2026
 
TNI: Финляндия может получить ядерное оружие Франции ради сдерживания РФ

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Франция может передать Финляндии ядерное оружие ради сдерживания России, пишет The National Interest.
"Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе", — говорится в публикации.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
"Теряем союзников". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране
16:54
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.
В последнее время европейские страны ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.
Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
В Финляндии выступили с внезапным призывом по России
Вчера, 23:34
 
