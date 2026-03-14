"Ради сдерживания". СМИ рассказали о дерзком ходе Финляндии против России

"Ради сдерживания". СМИ рассказали о дерзком ходе Финляндии против России - 14.03.2026, ПРАЙМ

"Ради сдерживания". СМИ рассказали о дерзком ходе Финляндии против России

Франция может передать Финляндии ядерное оружие ради сдерживания России, пишет The National Interest. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T16:55+0300

2026-03-14T16:55+0300

2026-03-14T16:55+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Франция может передать Финляндии ядерное оружие ради сдерживания России, пишет The National Interest."Если финское правительство успешно примет поправку, то Хельсинки сможет разместить у себя французское ядерное оружие ради сдерживания российской угрозы в регионе и по всей Европе", — говорится в публикации.Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил 5 марта, что правительство страны предлагает разрешить ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия в "связанных с обороной" ситуациях.В последнее время европейские страны ужесточили риторику по ядерному вопросу. Так, в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках новой доктрины Париж увеличит число боеголовок, а союзники смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. Среди последних, как утверждается, Британия, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.Глава МИД России Сергей Лавров во вторник заявил, что Россия выступала и продолжит выступать категорически против действий, способных спровоцировать гонку ядерных вооружений.

финляндия

франция

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, финляндия, франция, хельсинки, сергей лавров, эммануэль макрон, the national interest, мид рф