https://1prime.ru/20260314/fitso-868316176.html
Премьер Словакии заявил, что ЕК недостаточно давит на Зеленского
2026-03-14T23:58+0300
политика
мировая экономика
словакия
украина
рф
владимир зеленский
роберт фицо
ек
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_0:114:2881:1735_1920x0_80_0_0_09fb773c6c1b68d1ccf8f8c8c6eab456.jpg
БРАТИСЛАВА, 14 мар - ПРАЙМ. Европейская комиссия недостаточно давит на Владимира Зеленского в вопросе возобновления поставок нефти по "Дружбе", заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его официальной странице в социальной сети Facebook* в субботу. "Из разговора, который у меня был с председателем Европейской комиссии во вторник в Париже следовало, что как минимум формально ЕК стоит на нашей стороне. Однако я не чувствую достаточного давления на Зеленского. Как может происходить так, что в ситуации, когда Зеленскому Европейский союз нужен как соль, ведь он постоянно просит денег и добивается европейской перспективы, ЕК не может настоять на (отправке на Украину - ред.) миссии инспекторов, чтобы они посмотрели был ли поврежден нефтепровод "Дружба"?" - сказал Фицо. Киев остановил поставки российской нефти по "Дружбе" транзитом через территорию Украины в Словакию и Венгрию 27 января. Министерство экономики Словакии ожидало их возобновления в ближайшее время, но этого так и не произошло. Власти Словакии считают, что нефтепровод "Дружба" функционирует, а остановка поставок нефти - политическое решение украинской стороны, цель которого - шантаж для приближения Украины к членству в Европейском союзе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84179/64/841796479_209:0:2673:1848_1920x0_80_0_0_631cbd291d867e64c940b79bb57b09d0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Фицо: ЕК недостаточно давит на Зеленского в вопросе поставок нефти по "Дружбе"