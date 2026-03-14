"Газпром" рассказал о падении уровня запасов газа в ПХГ Европы - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Газпром" рассказал о падении уровня запасов газа в ПХГ Европы
Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%, сообщает "Газпром". | 14.03.2026, ПРАЙМ
энергетика
газ
европа
нидерланды
газпром
gas infrastructure europe
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%, сообщает "Газпром". "Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%", - говорится в сообщении "Газпрома". Весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля, отметили в компании. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет. При этом в хранилищах Нидерландов осталось всего 8,3% запасов газа – это минимальный уровень для 12 марта за всю историю наблюдений.
Энергетика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, Газпром, Gas Infrastructure Europe
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%, сообщает "Газпром".
"Отбор газа из европейских подземных хранилищ продолжается, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 12 марта. Уровень запасов достиг минимального показателя с начала сезона отбора – 29,1%", - говорится в сообщении "Газпрома".
Весь газ, закачанный в ПХГ Европы при подготовке к зиме, отобран в середине февраля, отметили в компании. Сейчас отбор идет из запасов предыдущих лет.
При этом в хранилищах Нидерландов осталось всего 8,3% запасов газа – это минимальный уровень для 12 марта за всю историю наблюдений.
