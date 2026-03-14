В Госдуме предложили обязать производителей газировки сообщать о вреде - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили обязать производителей газировки сообщать о вреде
01:23 14.03.2026 (обновлено: 01:34 14.03.2026)
 
В Госдуме предложили обязать производителей газировки сообщать о вреде

РИА Новости: Куринный предложил сообщать о вреде газировки в ее рекламе

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать производителей сладких газированных напитков сообщать о вреде их избыточного потребления в рекламе.
Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в понедельник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Реклама сахаросодержащих напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления", - говорится в тексте законопроекта.
Законопроектом предлагается установить продолжительность такого предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд и не менее 7% площади кадра, в рекламе других типов - не менее чем 7% рекламной площади.
Документом также предлагается запретить утверждения в рекламе сахаросодержащих напитков о том, что их употребление способствует улучшению физического или эмоционального состояния, а также утверждения об их полезности или безвредности для здоровья человека.
"Реклама сахаросодержащих напитков не должна содержать упоминание о том, что употребление сахаросодержащих напитков является одним из способов утоления жажды; (не должна - ред.) обращаться к несовершеннолетним", - отмечается в тексте законопроекта.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что чрезмерное употребление сахара может привести к ожирению, развитию диабета и других заболеваний. Кроме того, он напомнил, что Россия находится на 62-м месте в мире по количеству потребляемого сахара, а более 64% её граждан имеют избыточный вес.
"Конечно, люди имеют право выбирать, какие продукты им покупать. Нужна им газировка – хорошо. Но это должен быть осознанный выбор. А массированная, манипулятивная реклама - "освежись", "жажде конец", "бодрость в каждом пузырьке" - часто не оставляет им времени на раздумья", - добавил парламентарий.
 
