В Госдуме предложили обязать производителей газировки сообщать о вреде

Депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать производителей сладких газированных напитков сообщать о вреде их избыточного потребления в рекламе. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T01:23+0300

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ предложили обязать производителей сладких газированных напитков сообщать о вреде их избыточного потребления в рекламе. Соответствующий законопроект депутаты внесут в Госдуму в понедельник. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости. "Реклама сахаросодержащих напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления", - говорится в тексте законопроекта. Законопроектом предлагается установить продолжительность такого предупреждения в радиопрограммах не менее трех секунд, в телепрограммах - не менее пяти секунд и не менее 7% площади кадра, в рекламе других типов - не менее чем 7% рекламной площади. Документом также предлагается запретить утверждения в рекламе сахаросодержащих напитков о том, что их употребление способствует улучшению физического или эмоционального состояния, а также утверждения об их полезности или безвредности для здоровья человека. "Реклама сахаросодержащих напитков не должна содержать упоминание о том, что употребление сахаросодержащих напитков является одним из способов утоления жажды; (не должна - ред.) обращаться к несовершеннолетним", - отмечается в тексте законопроекта. В беседе с РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куринный отметил, что чрезмерное употребление сахара может привести к ожирению, развитию диабета и других заболеваний. Кроме того, он напомнил, что Россия находится на 62-м месте в мире по количеству потребляемого сахара, а более 64% её граждан имеют избыточный вес. "Конечно, люди имеют право выбирать, какие продукты им покупать. Нужна им газировка – хорошо. Но это должен быть осознанный выбор. А массированная, манипулятивная реклама - "освежись", "жажде конец", "бодрость в каждом пузырьке" - часто не оставляет им времени на раздумья", - добавил парламентарий.

