В Иране заявили об ударах по военным базам США и Израиля - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили об ударах по военным базам США и Израиля
В Иране заявили об ударах по военным базам США и Израиля - 14.03.2026, ПРАЙМ
В Иране заявили об ударах по военным базам США и Израиля
Иран нанес удары БПЛА по американским и израильским военным базам на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Press TV. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T01:26+0300
2026-03-14T01:34+0300
экономика
мировая экономика
общество
иран
сша
ближний восток
мид рф
мид
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/868297885.jpg?1773441240
МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Иран нанес удары БПЛА по американским и израильским военным базам на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Press TV. "Иран запустил дроны по американским и израильским базам в регионе", - говорится в публикации Press TV в соцсети X. В частности, сообщается об ударе по израильской авиабазе Неватим. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.
иран
сша
ближний восток
ПРАЙМ
мировая экономика, общество , иран, сша, ближний восток, мид рф, мид, оон
Экономика, Мировая экономика, Общество , ИРАН, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, МИД РФ, МИД, ООН
01:26 14.03.2026 (обновлено: 01:34 14.03.2026)
 
В Иране заявили об ударах по военным базам США и Израиля

Press TV: Иран нанес удары по американским и израильским военным базам на Ближнем Востоке

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Иран нанес удары БПЛА по американским и израильским военным базам на Ближнем Востоке, сообщает телеканал Press TV.
"Иран запустил дроны по американским и израильским базам в регионе", - говорится в публикации Press TV в соцсети X.
В частности, сообщается об ударе по израильской авиабазе Неватим.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек, однако эти данные не обновлялись с 7 марта. Количество же пострадавших в Иране на 10 марта составляло более 15 тысяч человек.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоИРАНСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКМИД РФМИДООН
 
 
