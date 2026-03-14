"Открыл врата в ад". На Западе пришли в ужас от результатов ответа Ирана
Запад столкнется с серьезными и затяжными последствиями конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Steigan. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T02:19+0300
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. Запад столкнется с серьезными и затяжными последствиями конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Steigan."Этот конфликт, возможно, открыл врата в ад, и в итоге Запад может оказаться в проигравшим. <...> Налицо множество признаков того, что это конфликт будет долгосрочным, крайне жестоким и затратным. США и Израиль могут потерпеть неудачу как в военной, так и в политической и моральной сферах. Влияние на Запад будет значительным. Исход этой войны, вероятно, будет зависеть не столько от боевых действий, сколько от внутренних политических процессов в Иране, США, Израиле и соседних государствах", — говорится в статье.Кроме того, отмечается, что результат конфликта может определить дальнейшую политическую судьбу президента США."Трампа ожидают промежуточные выборы в ноябре, которые могут стать для него провальными, если не удастся быстро одержать победу. Время играет на стороне Ирана, и Трампу остается мало времени для действий. Поэтому его неоднократные упоминания о возможности новых переговоров с Тегераном не вызывают удивления. Однако маловероятно, что Тегеран на это отреагирует", — считает издание.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Обе стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — предотвратить получение Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожением военного потенциала Ирана и призвал граждан свергнуть нынешний режим. Тем временем Иран подчеркивает готовность к защите и на данный момент не видит причин для возвращения к переговорам.
Steigan: конфликт в регионе Ближнего Востока несет Западу тяжелый последствия
