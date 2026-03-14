https://1prime.ru/20260314/iran-868299401.html

"Полная неожиданность". В США рассказали о нестандартном шаге Ирана

После того как американские системы противовоздушной обороны показали свою неэффективность против иранских баллистических ракет, США начали искать пути выхода...

2026-03-14T03:58+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0c/866395791_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_e360c3d182b3ac823aa384f616c0be04.jpg

МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. После того как американские системы противовоздушной обороны показали свою неэффективность против иранских баллистических ракет, США начали искать пути выхода из конфликта, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Потеря радаров, которые вывел из строя Иран, стала полной неожиданностью для военных стратегов США. Это буквально ослепило нас. <...> Противоракетные комплексы THAAD и Patriot фактически неэффективны. Они способны противостоять некоторым угрозам, но не баллистическим ракетам. Они бесполезны. Тем не менее же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. Неспособность этих систем выполнять свои задачи подтолкнула США к поиску путей выхода из конфликта", — заявил эксперт.По его словам, удары США не нанесли серьезного ущерба ракетным возможностям Ирана."Трамп может объявить о победе и уйти. <...> Но Иран продолжит ежедневно атаковать Израиль. США не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожены были только устаревшие ракеты и ложные цели", — объяснил Джонсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. В это время стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве сообщили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население к смене режима. В свою очередь, Иран подчеркнул готовность защищаться и не видит необходимости в возобновлении переговоров.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

