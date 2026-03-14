"Полная неожиданность". В США рассказали о нестандартном шаге Ирана - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Полная неожиданность". В США рассказали о нестандартном шаге Ирана
После того как американские системы противовоздушной обороны показали свою неэффективность против иранских баллистических ракет, США начали искать пути выхода... | 14.03.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. После того как американские системы противовоздушной обороны показали свою неэффективность против иранских баллистических ракет, США начали искать пути выхода из конфликта, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Потеря радаров, которые вывел из строя Иран, стала полной неожиданностью для военных стратегов США. Это буквально ослепило нас. &lt;...&gt; Противоракетные комплексы THAAD и Patriot фактически неэффективны. Они способны противостоять некоторым угрозам, но не баллистическим ракетам. Они бесполезны. Тем не менее же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. Неспособность этих систем выполнять свои задачи подтолкнула США к поиску путей выхода из конфликта", — заявил эксперт.По его словам, удары США не нанесли серьезного ущерба ракетным возможностям Ирана."Трамп может объявить о победе и уйти. &lt;...&gt; Но Иран продолжит ежедневно атаковать Израиль. США не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожены были только устаревшие ракеты и ложные цели", — объяснил Джонсон.Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. В это время стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве сообщили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население к смене режима. В свою очередь, Иран подчеркнул готовность защищаться и не видит необходимости в возобновлении переговоров.
03:58 14.03.2026
 
"Полная неожиданность". В США рассказали о нестандартном шаге Ирана

Аналитик Джонсон: проблемы в работе ПВО подталкивают США к выходу из конфликта

МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. После того как американские системы противовоздушной обороны показали свою неэффективность против иранских баллистических ракет, США начали искать пути выхода из конфликта, сообщил в эфире YouTube-канала экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Потеря радаров, которые вывел из строя Иран, стала полной неожиданностью для военных стратегов США. Это буквально ослепило нас. <...> Противоракетные комплексы THAAD и Patriot фактически неэффективны. Они способны противостоять некоторым угрозам, но не баллистическим ракетам. Они бесполезны. Тем не менее же основная идея заключалась в том, что они нам нужны для защиты от баллистических ракет Ирана. Неспособность этих систем выполнять свои задачи подтолкнула США к поиску путей выхода из конфликта", — заявил эксперт.
По его словам, удары США не нанесли серьезного ущерба ракетным возможностям Ирана.
"Трамп может объявить о победе и уйти. <...> Но Иран продолжит ежедневно атаковать Израиль. США не уничтожили иранский ракетный арсенал. Уничтожены были только устаревшие ракеты и ложные цели", — объяснил Джонсон.
Военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. В это время стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве сообщили, что их цель — предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожить военный потенциал Ирана и призвал население к смене режима. В свою очередь, Иран подчеркнул готовность защищаться и не видит необходимости в возобновлении переговоров.
