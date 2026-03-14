"Путин поразился". В США объяснили, зачем нужно слушать замечания Кремля

События на Ближнем Востоке показали, что американская ПВО по-прежнему не избавилась от недостатков, на которые якобы указывал российский президент Владимир... | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T05:20+0300

иран

персидский залив

ближний восток

владимир путин

цру

сша

МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке показали, что американская ПВО по-прежнему не избавилась от недостатков, на которые якобы указывал российский президент Владимир Путин более 25 лет назад после терактов 11 сентября, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку."Я помню, как через несколько дней после терактов 11 сентября президент Путин сказал президенту Бушу, что поразился тому, что у Пентагона нет ракет класса "земля-воздух" для его защиты. <…> Прошло почти 25 лет, а у нас все еще нет ракет класса "земля-воздух", которые могли бы защитить большую часть того, что у нас есть. Мы находимся в зоне активных боевых действий в Персидском заливе, с базами, которые существуют там уже 35 лет, и не можем их защитить даже от атаки беспилотника стоимостью 5000 долларов", — заявил он.При этом Кирьяку выразил надежду, что Соединенные Штаты, и страны Персидского залива сделают соответствующие выводы из текущего конфликта."Соединенным Штатам придется пересмотреть свои военные стратегии и оборонительные меры. А арабские государства Персидского залива должны переосмыслить значимость военной поддержки США, если они не способны защитить даже самих себя", — подчеркнул аналитик.Американо-израильская военная операция против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — препятствовать получению Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожением военного потенциала Ирана и призывал к смене режима. В свою очередь, Иран декларирует готовность к защите и на данный момент не видит оснований для возобновления переговоров.

