"Путин поразился". В США объяснили, зачем нужно слушать замечания Кремля - 14.03.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260314/iran-868300070.html
"Путин поразился". В США объяснили, зачем нужно слушать замечания Кремля
2026-03-14T05:20+0300
2026-03-14T05:22+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932531_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1bb09c2b2b43ee6ac2fd8f449f75f150.jpg
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке показали, что американская ПВО по-прежнему не избавилась от недостатков, на которые якобы указывал российский президент Владимир Путин более 25 лет назад после терактов 11 сентября, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку."Я помню, как через несколько дней после терактов 11 сентября президент Путин сказал президенту Бушу, что поразился тому, что у Пентагона нет ракет класса "земля-воздух" для его защиты. &lt;…&gt; Прошло почти 25 лет, а у нас все еще нет ракет класса "земля-воздух", которые могли бы защитить большую часть того, что у нас есть. Мы находимся в зоне активных боевых действий в Персидском заливе, с базами, которые существуют там уже 35 лет, и не можем их защитить даже от атаки беспилотника стоимостью 5000 долларов", — заявил он.При этом Кирьяку выразил надежду, что Соединенные Штаты, и страны Персидского залива сделают соответствующие выводы из текущего конфликта."Соединенным Штатам придется пересмотреть свои военные стратегии и оборонительные меры. А арабские государства Персидского залива должны переосмыслить значимость военной поддержки США, если они не способны защитить даже самих себя", — подчеркнул аналитик.Американо-израильская военная операция против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — препятствовать получению Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожением военного потенциала Ирана и призывал к смене режима. В свою очередь, Иран декларирует готовность к защите и на данный момент не видит оснований для возобновления переговоров.
ИРАН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Владимир Путин, ЦРУ, США
"Путин поразился". В США объяснили, зачем нужно слушать замечания Кремля

Аналитик Кирьяку: США проигнорировали давние замечания Путина об их системе ПВО

© AP Photo / U.S. NavyАмериканский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Американский истребитель F/A-18E Super Hornet перед взлётом с авианосца USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. События на Ближнем Востоке показали, что американская ПВО по-прежнему не избавилась от недостатков, на которые якобы указывал российский президент Владимир Путин более 25 лет назад после терактов 11 сентября, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-аналитик и оперативный сотрудник ЦРУ Джон Кирьяку.
"Я помню, как через несколько дней после терактов 11 сентября президент Путин сказал президенту Бушу, что поразился тому, что у Пентагона нет ракет класса "земля-воздух" для его защиты. <…> Прошло почти 25 лет, а у нас все еще нет ракет класса "земля-воздух", которые могли бы защитить большую часть того, что у нас есть. Мы находимся в зоне активных боевых действий в Персидском заливе, с базами, которые существуют там уже 35 лет, и не можем их защитить даже от атаки беспилотника стоимостью 5000 долларов", — заявил он.
При этом Кирьяку выразил надежду, что Соединенные Штаты, и страны Персидского залива сделают соответствующие выводы из текущего конфликта.
"Соединенным Штатам придется пересмотреть свои военные стратегии и оборонительные меры. А арабские государства Персидского залива должны переосмыслить значимость военной поддержки США, если они не способны защитить даже самих себя", — подчеркнул аналитик.
Американо-израильская военная операция против Ирана продолжается уже вторую неделю. Все это время стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их цель — препятствовать получению Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожением военного потенциала Ирана и призывал к смене режима. В свою очередь, Иран декларирует готовность к защите и на данный момент не видит оснований для возобновления переговоров.
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2026
"Прицельный удар". Новый шаг Ирана вызвал тревогу на Западе
Вчера, 23:28
 
ИРАНПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВБЛИЖНИЙ ВОСТОКВладимир ПутинЦРУСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала