"В большой беде". В США запаниковали, осознав реальную ситуацию в Иране
"В большой беде". В США запаниковали, осознав реальную ситуацию в Иране - 14.03.2026, ПРАЙМ
"В большой беде". В США запаниковали, осознав реальную ситуацию в Иране
Ближневосточный конфликт поставил Соединенные Штаты на грань катастрофы как в военной, так и в экономической сферах, такое мнение в эфире YouTube-канала...
2026-03-14T07:34+0300
2026-03-14T07:34+0300
2026-03-14T07:34+0300
иран
сша
вашингтон
дуглас макгрегор
мировая экономика
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт поставил Соединенные Штаты на грань катастрофы как в военной, так и в экономической сферах, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Мы в очень большой беде. Судя по поступающим ко мне сообщениям, все базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные. И я не знаю, задумывался ли кто-нибудь в Вашингтоне о том, чтобы вывести их оттуда, потому что их действительно нужно вывести", — заявил эксперт.При этом выразил уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке может привести мировую экономику к кризису библейского масштаба."Мы на пороге экономического армагеддона. Достаточно взглянуть на динамику цен на нефть и на страны, зависящие от нее. <...> Россия может компенсировать потери за счет сотрудничества с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Но в целом все, что обещал президент Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой", — отметил аналитик.Операция вооруженных сил США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве объявили своей задачей предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожением военного потенциала Ирана и призывал к смене режима. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока не видит смысла в возвращении к переговорам.На фоне обострения конфликта судоходство через Ормузский пролив, важнейший маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, практически прекратилось.
иран
сша
вашингтон
иран, сша, вашингтон, дуглас макгрегор, мировая экономика
ИРАН, США, ВАШИНГТОН, Дуглас Макгрегор, Мировая экономика
"В большой беде". В США запаниковали, осознав реальную ситуацию в Иране
Аналитик Макгрегор: конфликт в Иране поставил США на грань катастрофы
МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ.
Ближневосточный конфликт поставил Соединенные Штаты на грань катастрофы как в военной, так и в экономической сферах, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор.
"Мы в очень большой беде. Судя по поступающим ко мне сообщениям, все базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные. И я не знаю, задумывался ли кто-нибудь в Вашингтоне о том, чтобы вывести их оттуда, потому что их действительно нужно вывести", — заявил эксперт.
При этом выразил уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке может привести мировую экономику к кризису библейского масштаба.
"Мы на пороге экономического армагеддона. Достаточно взглянуть на динамику цен на нефть и на страны, зависящие от нее. <...> Россия может компенсировать потери за счет сотрудничества с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Но в целом все, что обещал президент Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой", — отметил аналитик.
Операция вооруженных сил США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве объявили своей задачей предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожением военного потенциала Ирана и призывал к смене режима. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока не видит смысла в возвращении к переговорам.
На фоне обострения конфликта судоходство через Ормузский пролив, важнейший маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, практически прекратилось.
