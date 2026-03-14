"В большой беде". В США запаниковали, осознав реальную ситуацию в Иране

Ближневосточный конфликт поставил Соединенные Штаты на грань катастрофы как в военной, так и в экономической сферах, такое мнение в эфире YouTube-канала...

МОСКВА, 14 марта — ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт поставил Соединенные Штаты на грань катастрофы как в военной, так и в экономической сферах, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал экс-советник главы Минобороны США Дуглас Макгрегор."Мы в очень большой беде. Судя по поступающим ко мне сообщениям, все базы США в регионе подверглись и продолжают подвергаться обстрелам. Мы действительно потеряли несколько самолетов в Саудовской Аравии, которые были уничтожены ракетами. Мы продолжаем нести потери, потому что в регионе все еще есть наши военные. И я не знаю, задумывался ли кто-нибудь в Вашингтоне о том, чтобы вывести их оттуда, потому что их действительно нужно вывести", — заявил эксперт.При этом выразил уверенность, что ситуация на Ближнем Востоке может привести мировую экономику к кризису библейского масштаба."Мы на пороге экономического армагеддона. Достаточно взглянуть на динамику цен на нефть и на страны, зависящие от нее. <...> Россия может компенсировать потери за счет сотрудничества с Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей. Но в целом все, что обещал президент Трамп в плане золотой эры, находится под угрозой", — отметил аналитик.Операция вооруженных сил США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. Стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве объявили своей задачей предотвратить создание Ираном ядерного оружия. Вашингтон угрожал уничтожением военного потенциала Ирана и призывал к смене режима. Иран, в свою очередь, заявил о готовности защищаться и пока не видит смысла в возвращении к переговорам.На фоне обострения конфликта судоходство через Ормузский пролив, важнейший маршрут для экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, практически прекратилось.

