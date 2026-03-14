"Будут уничтожены": в США раскрыли, что пошло не так при атаке на Иран - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Будут уничтожены": в США раскрыли, что пошло не так при атаке на Иран
"Будут уничтожены": в США раскрыли, что пошло не так при атаке на Иран
Дипломат Крук: Иран одержал преимущество над американскими и израильскими силами

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Иран сумел перевернуть ситуацию в свою пользу, обойдя американских и израильских военных в вопросах логистики, что привело к провалу маневров Вашингтона и Тель-Авива. Об этом рассказал британский бывший дипломат Алистер Крук в интервью Дэниелу Дэвису на его YouTube-канале.
"Любители концентрируются на тактике, а профессионалы — на логистике. И именно здесь и Израиль, и Соединенные Штаты очень слабы. Они подошли к этому с крайне слабыми логистическими возможностями. Они не продумали, что потребуется, если все пойдет не по их плану. <…> Иранцы готовились к этому и думали об этом 20 лет. Поэтому вся береговая линия, на протяжении 2000 километров, испещрена короткими корабельными ракетами, вбитыми в скалы", — рассказал эксперт.
По мнению Крука, Соединённые Штаты утратили контроль над операцией, что привело к её затягиванию. Это снизило стратегическое значение удара по ключевым лицам Ирана, нанесенного в первые часы атаки.
"Иран планирует затяжную войну, а не короткую, как планировали США и Израиль. <…> Теперь это асимметричная война. Это не тот случай, когда мы ударим авиацией и победим, потому что просто все будет уничтожено. Даже если все командование будет ликвидировано, это все равно не принесет успеха. <…> Сейчас, как вы знаете, Иран постепенно наращивает свои возможности. А они только начинают. И это еще не конец", — предупредил Крук.
Военная акция США и Израиля против Иранской Республики продолжается уже вторую неделю. За это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение ядерного вооружения Ирана. Вашингтон пригрозил разрушить военный потенциал страны и призвал к свержению режима. Иран, в свою очередь, подчеркнул свою готовность к защите и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
 
