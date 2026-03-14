https://1prime.ru/20260314/iran-868301719.html

"Трамп расстроен": в США раскрыли, чем Иран удивил их в конфликте

Соединённые Штаты столкнулись с серьёзными проблемами из-за невозможности разблокировки Ормузского пролива, что повышает риск использования ядерного оружия...

2026-03-14T07:44+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864727175_0:166:3051:1882_1920x0_80_0_0_57438fe9f260e17185ef13feedf36fa0.jpg

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Соединённые Штаты столкнулись с серьёзными проблемами из-за невозможности разблокировки Ормузского пролива, что повышает риск использования ядерного оружия против Ирана, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале."Мы застряли. Мы в плохом положении. Нет очевидного выхода. Мы в настоящей беде, ведь даже если Трамп с Израилем продолжат бросать бомбы и ракеты, это не поможет открыть пролив", — признался он.Дэвис отметил, что отвергнутая Ираном политика угроз со стороны президента США может привести к эскалации конфликта до уровня ядерного кризиса."Президент Трамп поддастся искушению сказать: "Может быть, пришло время для небольшой ядерной бомбы?". <…> У Трампа нет терпения. Он любит быстрые и легкие вещи, и когда этого не происходит, он сразу же угрожает. Он сразу сказал Ирану: "Вы не можете выбирать своего верховного лидера, я выберу его". <…> И они просто зевнули. Он нанес по ним беспрецедентный удар, но они снова зевнули. И теперь Трамп расстроен, он не привык к тому, чтобы ему говорили "нет". Он не привык к тому, чтобы люди ему противостояли", — указывается в материале.Военная акция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении всего этого времени идёт обмен ударами. В Тель-Авиве подчеркнули, что их цель — предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон заявил о намерении уничтожить военный потенциал Ирана и призвал к свержению режима. Иран же отметил готовность к защите своих позиций и пока не намерен возобновлять переговоры.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

