"Трамп расстроен": в США раскрыли, чем Иран удивил их в конфликте
Соединённые Штаты столкнулись с серьёзными проблемами из-за невозможности разблокировки Ормузского пролива, что повышает риск использования ядерного оружия...
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Соединённые Штаты столкнулись с серьёзными проблемами из-за невозможности разблокировки Ормузского пролива, что повышает риск использования ядерного оружия против Ирана, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис в интервью на YouTube-канале."Мы застряли. Мы в плохом положении. Нет очевидного выхода. Мы в настоящей беде, ведь даже если Трамп с Израилем продолжат бросать бомбы и ракеты, это не поможет открыть пролив", — признался он.Дэвис отметил, что отвергнутая Ираном политика угроз со стороны президента США может привести к эскалации конфликта до уровня ядерного кризиса."Президент Трамп поддастся искушению сказать: "Может быть, пришло время для небольшой ядерной бомбы?". <…> У Трампа нет терпения. Он любит быстрые и легкие вещи, и когда этого не происходит, он сразу же угрожает. Он сразу сказал Ирану: "Вы не можете выбирать своего верховного лидера, я выберу его". <…> И они просто зевнули. Он нанес по ним беспрецедентный удар, но они снова зевнули. И теперь Трамп расстроен, он не привык к тому, чтобы ему говорили "нет". Он не привык к тому, чтобы люди ему противостояли", — указывается в материале.Военная акция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю. На протяжении всего этого времени идёт обмен ударами. В Тель-Авиве подчеркнули, что их цель — предотвратить появление у Тегерана ядерного оружия. Вашингтон заявил о намерении уничтожить военный потенциал Ирана и призвал к свержению режима. Иран же отметил готовность к защите своих позиций и пока не намерен возобновлять переговоры.
Подполковник Дэвис: неудачи США в операции увеличивают риск ядерного конфликта с Ираном