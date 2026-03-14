Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о замешательстве в Белом доме из-за решения Ирана - 14.03.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260314/iran-868305915.html
СМИ рассказали о замешательстве в Белом доме из-за решения Ирана
Ответные действия Ирана поставили руководство Соединенных Штатов в затруднительное положение, сообщает Financial Times. | 14.03.2026, ПРАЙМ
12:57 14.03.2026
 
СМИ рассказали о замешательстве в Белом доме из-за решения Ирана

FT: ответные удары Ирана удивили США

Дым после взрыва в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ответные действия Ирана поставили руководство Соединенных Штатов в затруднительное положение, сообщает Financial Times.
"Похоже, президент Трамп и его ближайшее окружение не в полной мере осознавали масштабы эскалации и диапазон ответных действий Ирана, а также то, какие варианты противодействия будут со стороны Вашингтона", — приводит издание слова бывшего заместителя помощника министра обороны США Даны Строул.
По мнению экспертов, Иран еще не использовал в этом конфликте свои самые современные ракеты и беспилотные аппараты.
В субботу президент США Дональд Трамп не стал делать прогнозы о сроках завершения столкновений с Ираном, но отметил, что Вашингтон готов продолжать атаки столько, сколько потребуется для достижения всех намеченных целей.
Совместная военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, сопровождаясь обменом ударами между сторонами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана, призывая граждан страны свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о своей готовности защищаться и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров.
Министерство иностранных дел России осудило нападение, выразив мнение, что полная ответственность за последствия этого конфликта лежит на США и Израиле.
