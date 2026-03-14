СМИ рассказали о замешательстве в Белом доме из-за решения Ирана

Ответные действия Ирана поставили руководство Соединенных Штатов в затруднительное положение, сообщает Financial Times. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T12:57+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Ответные действия Ирана поставили руководство Соединенных Штатов в затруднительное положение, сообщает Financial Times."Похоже, президент Трамп и его ближайшее окружение не в полной мере осознавали масштабы эскалации и диапазон ответных действий Ирана, а также то, какие варианты противодействия будут со стороны Вашингтона", — приводит издание слова бывшего заместителя помощника министра обороны США Даны Строул. По мнению экспертов, Иран еще не использовал в этом конфликте свои самые современные ракеты и беспилотные аппараты. В субботу президент США Дональд Трамп не стал делать прогнозы о сроках завершения столкновений с Ираном, но отметил, что Вашингтон готов продолжать атаки столько, сколько потребуется для достижения всех намеченных целей. Совместная военная операция США и Израиля против Ирана продолжается вторую неделю, сопровождаясь обменом ударами между сторонами. В Тель-Авиве заявили, что их целью является предотвращение получения Ираном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал Ирана, призывая граждан страны свергнуть правительство. Иран, в свою очередь, заявил о своей готовности защищаться и пока не видит необходимости в возобновлении переговоров. Министерство иностранных дел России осудило нападение, выразив мнение, что полная ответственность за последствия этого конфликта лежит на США и Израиле.

иран, сша, вашингтон, дональд трамп, financial times, мид рф