СМИ рассказали о роли России в войне в Персидском заливе

СМИ рассказали о роли России в войне в Персидском заливе - 14.03.2026, ПРАЙМ

СМИ рассказали о роли России в войне в Персидском заливе

Россия может стать ключевым игроком в разрешении конфликта в Персидском заливе, пишет Al Jazeera. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T13:54+0300

2026-03-14T13:54+0300

2026-03-14T13:54+0300

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия может стать ключевым игроком в разрешении конфликта в Персидском заливе, пишет Al Jazeera. "Любое посредничество, способное вовлечь все стороны, приобретает особую значимость — особенно если оно исходит от державы, поддерживающей контакты с Ираном и имеющей надежные каналы связи с Вашингтоном и Тель-Авивом. Значение потенциального российского посредничества состоит прежде всего в том, что Москва не является второстепенным или сторонним игроком в этом кризисе, а выступает как сторона, хорошо знакомая с системами безопасности и политическими структурами Ирана и региона в целом", — говорится в статье.В материале подчеркивается, что у России сложились крепкие стратегические отношения с Тегераном, и она обладает обширным опытом в организации переговоров между Западом и Ираном, как в прямых переговорах, так и через участие в международных форумах. "Уже одно это дает России относительное преимущество перед другими посредниками, которые готовы взять на себя эту роль, но не пользуются доверием Ирана и не способны дать убедительные гарантии", — отмечается в публикации.Совместная военная операция США и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается вторую неделю, при этом стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главной задачей является предотвращение разработки ядерного оружия Ираном. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал Ирана и призывает его граждан к смене режима. В ответ Иран заявляет о своей готовности защищаться и не видит причин для возобновления переговорного процесса. На прошлой неделе президент России Владимир Путин в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом подчеркнул срочность прекращения военных действий против Ирана со стороны США и Израиля. Он предложил отказаться от применения силы для решения проблем в регионе Ближнего Востока и вернуться к мирным переговорам.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

иран

вашингтон

тель-авив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, владимир путин, вашингтон, тель-авив, масуд пезешкиан