СМИ рассказали о роли России в войне в Персидском заливе - 14.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о роли России в войне в Персидском заливе
Россия может стать ключевым игроком в разрешении конфликта в Персидском заливе, пишет Al Jazeera. | 14.03.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали о роли России в войне в Персидском заливе

Al Jazeera: РФ способна стать главным посредником в завершении конфликта в Иране

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Россия может стать ключевым игроком в разрешении конфликта в Персидском заливе, пишет Al Jazeera.
"Любое посредничество, способное вовлечь все стороны, приобретает особую значимость — особенно если оно исходит от державы, поддерживающей контакты с Ираном и имеющей надежные каналы связи с Вашингтоном и Тель-Авивом. Значение потенциального российского посредничества состоит прежде всего в том, что Москва не является второстепенным или сторонним игроком в этом кризисе, а выступает как сторона, хорошо знакомая с системами безопасности и политическими структурами Ирана и региона в целом", — говорится в статье.
В материале подчеркивается, что у России сложились крепкие стратегические отношения с Тегераном, и она обладает обширным опытом в организации переговоров между Западом и Ираном, как в прямых переговорах, так и через участие в международных форумах.
"Уже одно это дает России относительное преимущество перед другими посредниками, которые готовы взять на себя эту роль, но не пользуются доверием Ирана и не способны дать убедительные гарантии", — отмечается в публикации.
Совместная военная операция США и Израиля против Исламской Республики Иран продолжается вторую неделю, при этом стороны активно обмениваются ударами. В Тель-Авиве заявили, что их главной задачей является предотвращение разработки ядерного оружия Ираном. Вашингтон угрожает уничтожить военный потенциал Ирана и призывает его граждан к смене режима. В ответ Иран заявляет о своей готовности защищаться и не видит причин для возобновления переговорного процесса.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин в разговоре с иранским президентом Масудом Пезешкианом подчеркнул срочность прекращения военных действий против Ирана со стороны США и Израиля. Он предложил отказаться от применения силы для решения проблем в регионе Ближнего Востока и вернуться к мирным переговорам.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
