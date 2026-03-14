https://1prime.ru/20260314/iran-868309560.html

"Теряем союзников". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране

Вашингтон очень быстро теряет союзников в конфликте на Ближнем Востоке, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. | 14.03.2026, ПРАЙМ

2026-03-14T16:54+0300

мировая экономика

общество

вашингтон

ближний восток

испания

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/02/867932553_4:0:3645:2048_1920x0_80_0_0_c47bc0cac2c0e86dc07a6780ac9d7ef2.jpg

МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Вашингтон очень быстро теряет союзников в конфликте на Ближнем Востоке, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем мы терпим неудачу в Персидском заливе. Эта безрассудная операция подрывает наши интересы как в экономическом и военном плане, так и в репутационном. Боюсь, что ситуация будет лишь ухудшаться", — написал он в социальной сети X.Накануне итальянский министр обороны Гуидо Крозетто сообщил, что Рим выводит солдат с базы в иракском Эрбиле после авиаудара по ней. Он произошел в ночь на четверг.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также по американским военные объекты на Ближнем Востоке.

https://1prime.ru/20260314/iran-868305915.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

мировая экономика, общество , вашингтон, ближний восток, испания