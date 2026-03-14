"Теряем союзников". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране
Вашингтон очень быстро теряет союзников в конфликте на Ближнем Востоке, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис. | 14.03.2026, ПРАЙМ
2026-03-14T16:54+0300
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Вашингтон очень быстро теряет союзников в конфликте на Ближнем Востоке, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис."Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем мы терпим неудачу в Персидском заливе. Эта безрассудная операция подрывает наши интересы как в экономическом и военном плане, так и в репутационном. Боюсь, что ситуация будет лишь ухудшаться", — написал он в социальной сети X.Накануне итальянский министр обороны Гуидо Крозетто сообщил, что Рим выводит солдат с базы в иракском Эрбиле после авиаудара по ней. Он произошел в ночь на четверг.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также по американским военные объекты на Ближнем Востоке.
Подполковник Дэвис: США быстро теряют союзников в войне с Ираном