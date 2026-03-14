"Теряем союзников". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране - 14.03.2026, ПРАЙМ
"Теряем союзников". В США сделали тревожное заявление о войне в Иране
Подполковник Дэвис: США быстро теряют союзников в войне с Ираном

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции Эпическая ярость - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford в рамках операции "Эпическая ярость"
© AP Photo / U.S. Navy
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Вашингтон очень быстро теряет союзников в конфликте на Ближнем Востоке, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис.
"Сначала Испания, а теперь Италия. Мы теряем союзников быстрее, чем мы терпим неудачу в Персидском заливе. Эта безрассудная операция подрывает наши интересы как в экономическом и военном плане, так и в репутационном. Боюсь, что ситуация будет лишь ухудшаться", — написал он в социальной сети X.
Накануне итальянский министр обороны Гуидо Крозетто сообщил, что Рим выводит солдат с базы в иракском Эрбиле после авиаудара по ней. Он произошел в ночь на четверг.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также по американским военные объекты на Ближнем Востоке.
